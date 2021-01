Agnieszka Kaczorowska wzięła ślub 7 września 2018 roku. Mimo że od tego czasu minęły już ponad dwa lata, tańcząca aktorka wciąż chętnie wspomina pamiętny dzień i dzieli się perfekcyjnymi ujęciami na swoim koncie na Instagramie.

REKLAMA

Agnieszka Kaczorowska wrzuciła zdjęcia ze ślubu

Agnieszka Kaczorowska w 2018 roku wyszła za Macieja Pelę po około dziesięciu miesiącach związku. Mimo że staż pary nie należał do najdłuższych, wszystko wskazuje na to, że to absolutnie nie przeszkodziło im w stworzeniu długotrwałej i szczęśliwej relacji. Tak przynajmniej możemy wnioskować na podstawie opisów tancerki pod jej zdjęciami na Instagramie - Aga wprost mówi, że ślub był najpiękniejszym dniem w jej życiu. Ostatnio po raz kolejny przypomniała obserwatorom zdjęcia z tamtego okresu. Całe szczęście, bo kilka dni temu obserwatorzy Kaczorowskiej zaczęli się martwić jej rzadką aktywnością na Instagramie.

Agnieszka Kaczorowska w świątecznym wydaniu pozuje przy choince. Jej córka ma strój Mikołaja!

Dziś sobie przeglądałam folder ze ślubnymi zdjęciami, a wszystko z powodu butów. Kto oglądał InstaStories ten wie, o co chodzi, ale znalazłam zdjęcia, których o dziwo Wam nie wrzucałam, a są obłędne. Nasz ślub to było najpiękniejsze wydarzenie mojego życia. To była magia. Wszystko się zgadzało. Jak ze snu. Rozpłynęłam się znowu w tych emocjach... Ależ mi ciepło na sercu. - napisała rozmarzona.

Naturalna Agnieszka Kaczorowska czyta w łóżku. Fani patrzą na piżamę. "Niegrudniowa"

Na ujęciach, które Kaczorowska pokazała na swoim koncie w mediach społecznościowych, widać, jak pozuje na tle malowniczej Toskanii w zwiewnej białej sukni. Trzeba przyznać, że zdjęcia są wyjątkowo sensualne. Niestety, tym razem zabrakło na nich ukochanego męża tancerki.

Zobacz też: Agnieszka Kaczorowska planuje z mężem drugie dziecko. "Chcemy, aby Emilka miała rodzeństwo"