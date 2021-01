Bogusław Linda i Monika Jaruzelska byli parą. Ich romans był największą "miłosną tajemnicą" PRL-u

Związek Moniki Jaruzelskiej i Bogusława Lindy był jedną z największych "miłosnych tajemnic" PRL-u. Były lata 80., stan wojenny, a kariera aktorska Lindy stanęła wówczas w miejscu. Sytuacja polityczna uniemożliwiła mu wyjazd z kraju i współpracę z zagranicznymi twórcami. Mężczyzna miał już wtedy za sobą kilka burzliwych związków, między innymi ze starszą o 11 lat Polą Raksą. Aktor był już także tatą dwójki dzieci - bliźniaków: Mikołaja i Michała. Los chciał, że na jego drodze stanęła Monika Jaruzelska, córka generała Wojciecha Jaruzelskiego, którego polityczne decyzje zamroziły między innymi kino i sztukę.

Linda i Jaruzelska poznali się na jednej z imprez. Córka generała była wtedy świeżo po zakończeniu 3-letniego związku ze studentem politechniki. Oboje wpadli sobie w oko, a z czasem ich relacja przerodziła się w coś więcej.

Para od samego początku starała się ukryć relację. Wyjście na jaw romansu córki Jaruzelskiego z aktorską nadzieją młodego pokolenia. skończyłoby się medialnym skandalem. Zdecydowali więc, że informacje o ich związku nie ujrzą światła dziennego. Mieli ukradkiem wymykać się na Mazury, gdzie znajduje się posiadłość Jaruzelskich, a ich potajemne spotkania z pewnością nadawały związkowi niepowtarzalnego charakteru.

Linda i Jaruzelska mieli spotykać się przez rok, a ich relacja rozpadła się podobno z powodu kolejnego romansu aktora. Czara goryczy miała się przelać podczas ich wspólnych wakacji w Nataci Wielkiej, na których odpoczywać miał także Władysław Pasikowski. Panowie mieli urządzić sobie strzelaninę na pistolety gazowe, co nie spodobało się Monice i było pretekstem do zakończenia relacji. Drogi Lindy i Jaruzelskiej rozeszły się. Do dziś nie wiadomo, czy generał Jaruzelski widział o związku córki z aktorem. Jedna z wersji mówi, że o ich miłości dowiedział się dopiero dziesięć lat po wydarzeniach z Nataci Wielkiej.

Dziś byli partnerzy mogą pochwalić się ułożonym życiem prywatnym i zawodowym. Bogusław Linda to jeden z najbardziej cenionych polskich aktorów, a prywatnie mąż Lidii Popiel, z którą doczekał się córki Aleksandry. Monika Jaruzelska jest cenioną felietonistką i dziennikarką. W latach 90. była związana z lekarzem Dariuszem Fedyniakiem - w 2004 na świat przyszedł ich syn Gustaw. Para rozstała się niedługo po urodzeniu chłopca. Felietonistka długo milczała na temat relacji z Lidą. Opowiedziała o niej dopiero w swojej książce "Towarzyszka Panienka". Fragmenty pozycji wydanej w 2013 roku ostatecznie potwierdziły, że Monika i Bogusław byli parą:

Co do mojej znajomości z Bogusiem, powiem tylko tyle, że ze wszystkich znanych mi mężczyzn jest najlepszym kompanem do wielogodzinnych leśnych wypraw, nawet w jesienne słoty. I równie wspaniałym kompanem do wieczornych rozmów. Bardzo Bogusia lubię i cenię jako człowieka i aktora.

Trzeba przyznać, że ich relacja to materiał na scenariusz filmowy.