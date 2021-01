Dokładnie 8 stycznia 2020 roku światowe media obiegła oficjalna informacja dotycząca decyzji księcia Harry'ego i Meghan Markle ws. opuszczenia dworu. Para po kilku miesiącach zastanawiania się, zdecydowała o rezygnacji z przywilejów i obowiązków członków rodziny królewskiej. Ich kontrowersyjna decyzja wzburzyła nie tylko oddanych monarchii Brytyjczyków, ale także innych członków rodziny królewskiej (przede wszystkim królową Elżbietę II). Od tego wydarzenia minął już rok. Jak zmieniło się życie księcia Harry'ego i Meghan Markle?

Przeprowadzka Meghan i Harry'ego do Stanów Zjednoczonych

Książę Harry i Meghan Markle chcieli opuścić brytyjski dwór, aby w nieco spokojniejszych warunkach wychowywać syna - z dala od brytyjskiej prasy, która wytykała Meghan każde złamanie protokołu. Mimo że królowa Elżbieta II nie była optymistycznie nastawiona do decyzji wnuka, ugięła się i udzieliła im tym samym zgody na ustąpienie ze stanowisk.

Warto jednak pamiętać, że Meghan i Harry zobowiązali się oddać brytyjskim podatnikom 2,4 miliona funtów, które zostały wydane na remont ich willi. Jak postanowili, tak też zrobili. Już w marcu 2020 roku Meghan i Harry wyprowadzili się z Londynu i pozbyli się tytułów. Początkowo osiedlili się w Kanadzie, jednak kilka tygodni później przeprowadzili się do Kalifornii, gdzie mieszkają do tej pory.

Pieniądze

Decyzja Meghan i Harry'ego o opuszczeniu dworu równała się również z odcięciem się od królewskiego majątku. To już ta mniej kolorowa część amerykańskiego snu zbuntowanej pary. Początkowo amerykańskie media donosiły, że książę Karol pożyczał pieniądze synowi, jednak z czasem Meghan i Harry usamodzielnili się. Ponoć współpraca z Netfliksem miała wzbogacić ich domowy budżet aż o 100 milionów funtów. Co więcej, za podcasty na Spotify mają otrzymać kolejne 30 milionów, dzięki czemu będą mogli pozwolić sobie na życie na odpowiednim poziomie, a także na utrzymanie i spłatę kosztownej willi w USA.

Nowy dom Harryego i Meghan Markle East News

Działalność charytatywna

Członkowie rodziny królewskiej słyną ze swojej działalności charytatywnej. Mimo przeprowadzki Meghan i Harry postanowili nadal kontynuować swoje zwyczaje w pomaganiu innym. Para założyła nową fundację - "Archwell", która była opisywana jako "nastawiona na wpływ organizacja non-profit, której podstawowym celem jest podnoszenie na duchu i zjednoczenie społeczności". W ramach swojej działalności Meghan Markle i Harry zostali sfotografowani m.in. w Los Angeles podczas rozdawania paczek żywnościowych.

Meghan Markle i książę Harry Baby2Baby via The Grosby Group / 5Baby2Baby via The Grosby Group/Grosby Group/East News

Kontakty z rodziną królewską

Relacje Harry'ego z rodziną znacznie osłabły po jego wyprowadzce. Nie jest tajemnicą, że członkowie rodziny królewskiej odradzali mu odejście, jednak ten i tak postawił na swoim. Szczególnie chłodne relacje łączą go już z bratem, księciem Williamem. Media donosiły, że kością niezgody pomiędzy braćmi była właśnie Meghan Markle. Od prawie dwunastu miesięcy książę Harry kontaktował się z rodziną jedynie telefonicznie. Po roku od megxitu Harry miał wrócić do Wielkiej Brytanii na rozmowę z królową Elżbietą II, jednak przez pandemię koronawirusa i kolejne obostrzenia, te plany zostały legły gruzach.

Książę Harry najbliższą wizytę planuje dopiero wiosną. Wybiera się do Wielkiej Brytanii, aby uczestniczyć w kilku ważnych spotkaniach, w tym w odsłonięciu pamiątkowej statuy ku czci księżnej Diany. Przypomnijmy, że nad tym projektem pracował z bratem od 2017 roku.

Książę William z rodziną AP

Wychowanie syna i poronienie Meghan

Meghan Markle i Harry wychowują Archiego z dala od błysków fleszy. W ciągu ostatniego roku w sieci pojawiło się zaledwie kilka nowych zdjęć chłopca, a jego mama pojawiła się z nim publicznie jedynie raz w jednym z programów telewizyjnych.

Meghan Markle i Archie Windsor Fot. ONS

O Meghan Markle w roli matki zrobiło się jeszcze głośniej pod koniec listopada 2020 roku, gdy ogłosiła, że poroniła. Poinformowała o tym media w rozmowie z magazynem "New York Times".

Ściskając swoje pierworodne dziecko, czułam, że tracę drugie. Kilka godzin później leżałam w szpitalnym łóżku, trzymając rękę męża. Czułam wilgoć jego dłoni, całowałam jego kostki, mokre od naszych łez. Patrzyłam na zimne, białe ściany szpitala przez zaszklone oczy. Próbowałam sobie wyobrazić, jak się z tego podniesiemy - mówiła w wywiadzie.

Jak widać, w trakcie minionego roku w życiu byłej książęcej pary Sussex nie brakowało zawirowań i kłopotów, jednak i tak przyniósł im on wiele korzyści. Myślicie, że nie żałują swojej decyzji?