Ten rok będzie dla Jakuba Rzeźniczaka będzie naprawdę przełomowy. Niedługo piłkarz po raz kolejny zostanie tatą; wraz z nową partnerką ogłosił, że wkrótce na świecie pojawi się ich dziecko (ma też trzyletnią córkę Inez, której mamą jest adeptka prawa). Popularny sportowiec poczuł, że zachodzące w życiu zmiany powita z nowym wizerunkiem i odwiedził niedawno salon fryzjerski. Rzeźniczak oddał się w ręce profesjonalisty, który zdecydował się dość mocno rozjaśnić mu włosy. Efekt końcowy przypadł do gustu zarówno Kubie jak i jego obserwatorom na Instagramie.

Jakub Rzeźniczak przefarbował włosy. Fani zgodnie komentują zmianę

Jakub Rzeźniczak postanowił wpisać się w trendy i odświeżyć wizerunek. Profesjonalista dobrał Kubie zdecydowanie jaśniejszy odcień blondu. Wnioskując po ogromnym uśmiechu Rzeźniczaka, koloryzacja przyniosła zamierzony efekt. Zdanie sportowca podzielają internauci, zauważając, że nowa fryzura odjęła mu kilka lat.

Odmłodzony!

Kuba, jak Ibisz. Im starszy, tym młodszy.

Wow, jak osiemnastolatek.

Śmiało można wystawić na prawą obronę z opaską młodzieżowca - czytamy w komentarzach.

Rzeczywiście, jasne odcienie sprawiają, że twarz wygląda dużo młodziej, co w przypadku Kuby przyniosło niemalże młodzieńczy efekt. Niby niewielka zmiana, a naprawdę dużo zdziałała. A wy, co sądzicie o tej przemianie? Naszym zdaniem jest jak najbardziej na plus.

