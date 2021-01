Znamy najbardziej nielubiany odcinek "Przyjaciół". Wszystko przez wątek Rossa i Rachel

"Przyjaciele" to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych produkcji w historii telewizji. Sitcom opowiadający losy grupy przyjaciół mieszkających na Manhattanie podbił serca widzów na całym świecie. Choć emisję serialu zakończono w 2004 roku, fani "Przyjaciół" wciąż wspominają najlepsze fragmenty produkcji, a niektóre teksty bohaterów stały się już kultowe. Sitcom okazał się przepustką do kariery dla takich gwiazd jak Jennifer Aniston czy Courteney Cox. Ta druga odtworzyła niedawno na Instagramie zabawną scenę z serialu, co docenili zachwyceni internauci.

"Przyjaciele". Ujawniono najbardziej nielubiany odcinek serialu

W ciągu ośmiu lat nakręcono dziesięć serii "Przyjaciół", na które składa się łącznie 238 odcinków. Okazuje się jednak, że nie wszystkie fragmenty kultowego sitcomu przypadły widzom do gustu. Najbardziej nielubiany odcinek serialu nosi tytuł "Ten z zaproszeniami" i został wyemitowany w czwartym sezonie. Użytkownicy największego portalu filmowego świata, IMDb, ocenili go jedynie na 7,2 gwiazdki w dziesięciogwiazdkowej skali.

W najbardziej nielubianym odcinku Ross, grany przed Davida Schwimmera, planuje ślub z Emily, w której postać wciela się Helen Baxendale. Para rozsyła zaproszenia, jednak Emily nie chce, by na ceremonii była obecna Rachel (Jennifer Aniston), dawna miłość Rossa. Podczas całego odcinka wspominany jest burzliwy związek Rossa i Rachel.

Dla porównania najwyżej ocenianym odcinkiem na IMDb jest "Ten, w którym wszyscy się dowiadują" z piątego sezonu, w którym tytułowi przyjaciele dowiadują się o sekretnym związku Moniki (Courtney Cox) i Chandlera (Matthew Perry).

A Wy macie swoje ulubione odcinki "Przyjaciół"?