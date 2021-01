Sara Boruc z kolejnym sukcesem. Jej płaszcz założyła modelka Victoria's Secret: To niesamowite!

Sara Boruc jeszcze przed wakacjami poinformowała fanów, że niedługo rusza z nowym projektem. Na początku lipca okazało się, że chodzi o markę odzieżową - choć do końca nie wiadomo było, w jakim kierunku Sara zamierza pójść ze swoimi projektami. W listopadzie było już jasne, że będzie to inspirowana latami 80. ekskluzywna odzież najwyższej jakości i w nie najniższej cenie. Nikt jednak nie przewidział tego, co stanie się pod koniec minionego roku. Płaszcz z kolekcji Sary Boruc założyła... Kendall Jenner! Zdjęciami w ubraniach The Mannei pochwaliła się na Instagramie.

Kolejny sukces Sary Boruc. Aniołek Victoria's Secret pozuje w kożuchu jej marki

Choć 2020 rok dla Sary Boruc skończył się z przytupem, równie mocno zaczął się 2021. Kolekcja marki The Mannei żony Artura cieszy się ogromną popularnością, a jej projekty noszą największe zagraniczne gwiazdy. Obok jednej z sióstr z klanu Kardashian-Jenner w kożuchu projektu Boruc pokazała się modelka Victoria's Secret, Elsa Hosk. Zdjęcia z oznaczeniem marki opublikowała na Instagramie.

Sara świętowała swój sukces na InstaStories i podziękowała fanom za wsparcie:

Właśnie się obudziłam i dostałam z tysiąc wiadomości z gratulacjami! Następna absolutnie cudowna dziewczyna, modelka Victoria's Secret w płaszczu The Mannei. Wstawiła fotę, otagowała i jest zakochana. To niesamowite, bo The Mannei nie ma nawet jeszcze strony. Startujemy 10 stycznia. Dziękuję Wam za niesamowite wsparcie, odpisujemy każdemu, czasem potrzebujemy więcej czasu - mówi na nagraniu.

Sarze oczywiście gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!