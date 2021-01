Były mąż Britney Spears brał udział w zamieszkach pod Kapitolem! "Jestem gotowy zabić każdego"

Ostatnie wydarzenia, które miały miejsce w Kapitolu wstrząsnęły całym światem. Przemowa Donalda Trumpa po podliczeniu głosów wyborczych, które potwierdziły zwycięstwo prezydenta elekta Joe Bidena, wywołała zamieszki. Część osób protestujących wdarła się do Kapitolu, doszło do starć z policją. W trakcie zamieszek zginęły cztery osoby. Teraz okazuje się, że wśród protestujących był były mąż Britney Spears.

Zobacz wideo Britney Spears odpowiada na pytania. Jej ulubiona piosenka to "Toxic"

Były mąż Britney Spears brał udział w zamieszkach pod Kapitolem

Jason Allen Alexander poślubił gwiazdę w 2004 roku. Wprawdzie małżeństwo trwało zaledwie 55 godzin i zostało anulowane, ale było to jedno z najgłośniejszych wydarzeń w hollywoodzkim show-biznesie - mężczyzna wciąż, po 16 latach, jest określany mianem "byłego męża Britney Spears". 39-latek w ostatnich tygodniach wspierał w mediach społecznościowych walkę Donalda Trumpa o ponowną prezydenturę, teraz jednak przeszedł od słów do czynów.

O uczestnictwie Jasona w protestach wiemy właśnie, dzięki jego mediom społecznościowym. To tam opublikował zdjęcie z zamieszek spod Kapitolu. Jason Alexander miał na sobie czapkę z napisem "Trump 45" (Donald Trump jest 45. prezydentem USA).

Jednak niepokój wzbudził jego komentarz, który zamieścił pod postem. Jak donosi TMZ, Jason, spytany o brak maseczki na twarzy, napisał:

Nie noszę maski, ponieważ nie słucham tyrańskich rozkazów, na które głosowali ludzie w nieuczciwych wyborach. Nie zgadzam się na piętno bestii i nie cenię materialnego g*wna. Jestem gotów do działania, gotów zabić każdego, kto próbuje mnie do czegokolwiek zmusić.

Komentarz chwilę później został usunięty.

To nie jest pierwszy protest, w którym zauważono Aleksandra. W sierpniu dołączył do protestu #FreeBritney, gdzie setki fanów piosenkarki maszerowało, by zaprotestować przeciwko jej ojcu. Ponadto Jason Alexander otwarcie mówi, że jest zwolennikiem teorii spiskowych. Mężczyzna należy do grupy płaskoziemców, którzy uważają, że ziemia jest płaska. Ponadto twierdzi, że pandemia koronawirusa nie istnieje i nie stosuje się do obostrzeń rządu.

Poglądy Jasona Allena Alexandra w sprawie epidemii koronawirusa są kontrowersyjne, dlatego warto przypomnieć, że noszeniem maseczek możemy uchronić nas i naszych bliskich od zakażenia, a szczepionka przeciw COVID-19 pozwoli nam pokonać pandemię, wrócić do normalności i ochronić życie i zdrowie wielu osób.

Poniżej zamieszczamy pakiet niezbędnych i najważniejszych informacji o sczepieniach udostępnionych przez Światową Organizacją Zdrowia.

Jak działają szczepionki? Co znajduje się w ich składzie?

Czy szczepionki są bezpieczne? WHO odpowiada na najważniejsze pytania

Produkcja, bezpieczeństwo i kontrola jakości szczepionek. Jak to przebiega w praktyce?

Jak powstają szczepionki? Czym są stabilizatory i adiuwanty? [NAJWAŻNIEJSZE FAKTY]

Jak działają szczepionki? WHO w prostych słowach wyjaśnia mechanizm