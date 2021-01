Paulina Sykut-Jeżyna swoją karierę w show-biznesie rozpoczęła od występu w programie "Idol" w 2003 roku. Dziennikarka stanęła z uczestnikami do wokalnego pojedynku, jednak ostatecznie nie przeszła do finału. Okazało się jednak, że przed kamerami czuje się jak ryba w wodzie, dlatego postanowiła spróbować swoich sił w pracy w telewizji. Najpierw zdobyła sympatię widzów jako pogodynka, a w latach 2011-2016 współprowadziła wraz z Maciejem Rockiem program "Must Be the Music". Kariera Sykut-Jeżyny sukcesywnie się rozwijała, a prawdziwym przełomem był dla niej rok 2011. To wtedy pierwszy raz poprowadziła program "Taniec z Gwiazdami", emitowany na antenie telewizji Polsat.

Paulina Sykut-Jeżyna świętuje 40 urodziny. Pokazała zdjęcia sprzed dekady

Paulina spełnia się także jako aktywna influencerka. Jej instagramowy profil śledzi ponad 330 tysięcy internautów. Dziennikarka chętnie dokumentuje w sieci kulisy swojej pracy, chwali się stylizacjami i metamorfozami. Tym razem świętowała z fanami swoje 40. urodziny.

Paulina Sykut-Jeżyna świętuje 40. urodziny. Pokazała stare zdjęcia i zmieniła kolor włosów

Z tej okazji na InstaStories Sykut-Jeżyny pojawiły się stare zdjęcia z początków kariery. Nie zabrakło fotografii wykonanych tuż przed przyjęciem propozycji współprowadzenia „Tańca z Gwiazdami”, czy zdjęć z pierwszej sylwestrowej zabawy Pauliny w Polsacie. Pojawiły się też kadry, na których pozuje ze swoim ukochanym mężem, przedsiębiorcą Piotrem Jeżyną. Para jest w związku od 1998 roku, a pobrali się w sierpniu 2011 roku. Owocem ich związku jest urodzona w 2016 roku córka Róża.

Na instagramowej tablicy dziennikarki pojawiło się zdjęcie ze świętowania 40. urodzin. Nie zabrakło dużego tortu zdobionego różami, balonów w kształcie liczby 40 oraz pięknych bukietów kwiatów. Paulina spędziła ten dzień w gronie najbliższych przyjaciółek. Dziennikarka zaprezentowała fanom także efekty wizyty u fryzjera - rozjaśniła i delikatnie skróciła włosy:

Dziękuję za wszystkie życzenia. To był dla mnie bardzo radosny dzień - napisała przy zdjęciu udostępnionym w sieci.

Internauci nie szczędzili jej komplementów i życzeń:

Pod zdjęciem pojawiły się także życzenia od znajomych z show-biznesu. Komentarze pozostawili między innymi Maciej Dowbor, Sylwia Lipka i Katarzyna Cichopek:

My również przyłączamy się do życzeń. Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia z początków kariery Pauliny Sykut-Jeżyny. Bardzo się zmieniła?