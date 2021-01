Dominik z "Love Island" opublikował na Instagramie zdjęcie z Julką, które zostało wykonane podczas nagrań do programu. Uczestnik show emitowanego na Polsacie wyznał, że para zakończyła związek.

"Love Island". Dominik i Julia rozstali się

Dominik Grot i Julia Nowakowska wzięli udział w drugiej edycji programu "Love Island" prowadzonego przez Karolinę Gilon. Para od początku pobytu na wyspie potrzebowała czasu, by się sparować, jednak gdy tylko zbliżyła się do siebie, była już nierozłączna i bardzo szybko zaczęła planować wspólną przyszłość. Urok osobisty i prawdziwa miłość doprowadziła Dominika i Julkę aż do finału, który zresztą wygrali. Postawieni przed trudnym wyborem: miłość, czy pieniądze, wybrali miłość i dostali 100 tysięcy złotych do podziału. Relacja nie wytrwała jednak powrotu do szarej rzeczywistości, a plany snute podczas programu poszły na marne. Dominik w czwartkowy wieczór opublikował zdjęcie na Instagramie i poinformował internautów o rozstaniu z Julią.

Słuchajcie moi drodzy. Dzisiaj trochę innych wieści. Chciałbym Wam powiedzieć, że bajka, która zaczęła się w "Love Island" dobiegła końca i tym razem nie zakończyła się happy endem. Rozstaliśmy się z Julą. Nie chcę pisać jednak o powodach i szczegółach takiej decyzji. Nie jestem zwolennikiem tego, żeby poruszać takie tematy na instagramie, szczególnie jeśli chodzi o kwestie rozstania. Po prostu nam się nie ułożyło, ale czuję się zobowiązany żeby Wam to przekazać - napisał.

Oprócz smutnego wyznania, Dominik podziękował też widzom i internautom za wsparcie podczas programu.

Chciałbym Wam wszystkim podziękować z całego serca, że byliście z nami od początku do końca, wspieraliście nas, pisaliście miłe komentarze, oddawaliście głosy - dodał.

"Islander" wykazał się dojrzałością i klasą, bo na samym końcu wyznania zwrócił się do byłej dziewczyny i napisał jej kilka, miłych słów.

Tobie Julia z całego serca życzę wszystkiego najlepszego, żebyś znalazła szczęście. Dziękuję Ci za wszystkie wspaniałe chwile spędzone razem - zakończył.

