Martyna Wojciechowska nie boi się rozmawiać z córką na drażliwe tematy. W wychowaniu pomaga jej Przemek: Jest wdzięczna

Media często piszą o życiu prywatnym Martyny Wojciechowskiej. W 2008 roku na świat przyszła jej córka Maria, owoc związku z płetwonurkiem Jerzym Błaszczykiem. Dziennikarka sześć lat temu adoptowała Kabulę Nkalango, której odcięto rękę i przeznaczono na amulety. Martyna przybliżyła widzom poruszającą historię Kabuli w produkcji "Ludzie Duchy", opowiadającej o tragedii albinosów w Tanzanii.

Nazwisko Wojciechowskiej pojawia się na łamach portali także w kontekście związku dziennikarski z Przemkiem Kossakowskim. Para pobrała się w październiku 2020 roku, a zdjęciami z ceremonii pochwaliła się w sieci.

Martyna Wojciechowska rzadko wypowiada się publicznie na temat swoich metod wychowawczych, jednak wygląda na to, że stawia na dojrzałe macierzyństwo, w którym nie ma tematów tabu. Jej najstarsza córka Maria skończyła już 12 lat i zaczyna zadawać mamie coraz trudniejsze pytania. Dziennikarka przyznała w rozmowie z "Na Źywo", że stara się naświetlić drażliwe tematy z różnych pespektyw:

Marysia wchodzi w okres dojrzewania. Coraz częściej mówi o odchudzaniu i dietach. Staram się obrócić ten temat w stronę rozwijania możliwości fizycznych.

Dziewczyna, podobnie jak jej mama w dzieciństwie, uprawia gimnastykę artystyczną, a jej akrobatyczne wyczyny mogliśmy jakiś czas temu zobaczyć na Instagramie Wojciechowskiej. Tygodnik "Na Żywo" donosi także, że ogromną rolę w wychowaniu Marii gra partner dziennikarki, Przemysław Kossakowski.

Opowiada jej, jak mężczyźni postrzegają pewne zachowania kobiet. Martyna jest mu za to bardzo wdzięczna, bo Marysia wychowywała się bez taty. Oboje wierzą, że Marysia to mądra dziewczynka i z pewnością doceni ich starania – czytamy na łamach tygodnika.

Wygląda na to, że współpraca i wzajemne zrozumienie to klucz do sukcesu.