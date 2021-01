Demi Moore została jedną z najlepiej opłacanych aktorek Hollywood. Widzowie pokochali ją za role w "Niemoralnej propozycji", "Uwierz w ducha" i "Striptizie". Wydawać by się mogło, że wiodła życie jak z filmu, lecz poza blaskiem sławy i pieniędzy, istniała również ciemna strona. W zeszłym roku aktorka wydała autobiografię zatytułowaną "Inside out", w której opowiedziała o swoim traumatycznym dzieciństwie, nieudanych związkach, zdradach, poronieniu, uzależnieniach i imprezie, na której prawie straciła życie. Dopiero gdy stanęła oko w oko ze śmiercią, a dzieci były gotowe urwać z nią kontakt, zdała sobie sprawę, co zrobiła.

Sprzedana przez matkę za 500 dolarów

Demetria Gene Guynes, bo tak nazywała się Demi Moore, miała wyjątkowo trudne dzieciństwo. Jej ojciec zostawił matkę tuż przed porodem. Kobieta szybko znalazła pocieszenie w ramionach alkoholika i hazardzisty Danny'ego Guynesa. Odkąd Demi przyszła na świat, była przekonana, że mężczyzna jest jej biologicznym ojcem. Gdy miała 13 lat, znalazła swój akt urodzenia i zdała sobie sprawę, że była okłamywana. Victoria i Danny lubili się zabawić. Przepuszczali rodzinne pieniądze na alkohol i hazard, co doprowadziło do zadłużenia u mafii. Aktorka jako dziecko była świadkiem próby samobójczej matki, która tuż po domowej awanturze, połknęła garść tabletek nasennych. Demi wyjmowała je mamie z ust swoimi małymi dłońmi. W programie "Good Morning America" wspomniała, że ta sytuacja nie była odosobniona. Aktorka całe dzieciństwo spędziła na tułaczce z rodzicami. Konkubent Victorii zdradzał ją, a ona robiła awantury i, chcąc ratować relację, decydowała o przeprowadzkach, które miały oddalić mężczyznę od kochanek. Rodzina zmieniła miejsce zamieszkania aż czterdzieści razy. W końcu Victoria i Demi same zamieszkały w Los Angeles, gdzie matka zaczęła zabierać 15-letnią córkę do barów. W restauracji Le Dome poznały mężczyznę, który szybko stał się przyjacielem rodziny. Któregoś dnia Demi zastała go u siebie w domu. Val Dumas wykorzystał ją seksualnie, dodając po wszystkim:

Jak to jest być dziwką swojej matki za 500 dolarów?

Demi Moore nigdy nie dowiedziała się, czy matka zrobiła to celowo. W głębi serca czuła, że Victoria nie chciała źle i została zmuszona do transakcji.

Jednak dając mu możliwość kontaktu ze mną, naraziła mnie na krzywdę - dodaje aktorka

Walka o siebie

Demi Moore, mając 16 lat, zdecydowała się odejść od toksycznej matki i zawalczyć o swoje życie. Szybko poznała pierwszego chłopaka, 28-letniego gitarzystę Toma Dustona, z którym zamieszkała już po miesiącu znajomości. Dzięki jego matce dostała nawet pracę jako recepcjonistka. Demi szybko jednak odnalazła nową miłość i zostawiła chłopaka dla swojego pierwszego męża, również gitarzysty - Freddy'ego Moore'a. Przeprowadziła się do ukochanego, mimo że mężczyzna był żonaty. Rzuciła szkołę, straciła pracę i wyjechała z nim w trasę koncertową. Chcąc zarobić własne pieniądze, kłamała, że jest pełnoletnia i pozowała nago dla magazynów w Japonii. Pojawiła się na okładce "Oui" kupionego później przez "Playboya". Freddy zostawił dla niej żonę i wziął rozwód. Niedługo po tym jej ojczym popełnił samobójstwo, ale ukochany przerwał żałobę dziewczyny. Demi wzięła z nim ślub mając zaledwie 19 lat. Rozwiedli się po sześciu latach, a kobieta w tym czasie zaczęła schodzić na złą drogę i popadać w uzależnienia.

Małżeństwo z Brucem Willisem

Demi Moore dość szybko znalazła pocieszenie w ramionach Bruce'a Willise'a, a ich romans już po czterech miesiącach przerodził się w małżeństwo. Demi i Bruce mają wspólnie trójkę dzieci: Rumer, Scout LaRue i Tallulah Belle Willis. Stworzyli rodzinną firmę, dużo pracowali i jednocześnie równie długo się nie widywali. Partnerzy walczyli o filmowe zarobki. Demi za udział w "Striptizie" zarobiła 12 milionów dolarów, co było największym wynagrodzeniem dla kobiety w Hollywood i spowodowało, że zaczęto nazywać ją "Gemme Moore". Po 13 latach małżeństwa Demi i Bruce rozstali się w zgodzie i nadal wspólnie opiekowali się dziećmi. Po rozwodzie aktorka po raz kolejny wpadła w wir imprezowego życia i było z nią coraz gorzej.

Kokaina i trójkąty. "Moja córka była przerażona. Myślała, że umrę na jej oczach"

Aktorka po raz kolejny zajęła się romansowaniem z Bradem Pittem, Leonardo DiCaprio i Colinem Farrellem na czele. W końcu na jednej z imprez poznała 16 lat młodszego Ashtona Kutchera, z którym wzięła cichy ślub w domu w Beverly Hills i z którym poszła na dno. Chcąc zaimponować mężowi, piła alkohol i ćpała.

Miałam wrażenie, że Ashton popycha mnie w tym kierunku. Kiedyś pokazał mi zdjęcie, które mi zrobił poprzedniej nocy. Leżałam na nim z głową w toalecie - opisała w swojej biografii

Para marzyła o wspólnym dziecku. Demi zaszła w ciążę i miała urodzić dziewczynkę, rodzice wybrali jej imię - Chaplin Ray. W szóstym miesiącu ciąży podczas USG okazało się, że dziecko jest martwe. Demi zaczęła się obwiniać, że zbyt późno odstawiła alkohol i papierosy. Kolejne próby zajścia w ciążę, również z metodą in vitro, okazały się być bezskuteczne. Zrozpaczona Demi popadła w depresję i pomagała sobie alkoholem. Jej zachowania akceptował Ashton Kutcher, który według aktorki nawet zachęcał ją do picia. Podczas ich wspólnej podróży do Meksyku aktorka prawie straciła życie. Brała kąpiel pod wpływem alkoholu, zemdlała i zaczęła osuwać się pod wodę.

Gdyby nie to, że ludzie byli w pobliżu, na pewno bym utonęła - dodała

Mąż namawiał ją na miłosne trójkąty. Zależało jej na tej relacji, więc zgadzała się na obecność innych kobiet.

Chciałam pokazać, że jestem fajną żoną - wyznała

Mimo wszystko Ashton i tak zdradzał ją z młodszymi kobietami, a Demi coraz bardziej popadała w nałóg. W 2011 roku małżeństwo rozpadło się, a to tylko pogorszyło stan psychiczny aktorki. Imprezowała nawet w towarzystwie córki, Rumer Willis. Podczas imprezy alkohol łączyła z syntetyczną marihuaną i tlenkiem diazotu. Straciła przytomność i dostała ataku padaczki.

Każdy widział, jak moje ciało bezwładnie opada. Moja córka była przerażona. Myślała, że umrę na jej oczach - opowiedziała Demi

Przyjechało pogotowie, a ratownicy byli przekonani, że Moore jest chora na raka, na co wskazywało jej wychudzenie. Znajomi wytłumaczyli jednak, że chodzi o narkotyki. Po tej sytuacji aktorka poszła na swój ostatni odwyk, do czego zmusił ją Bruce Willis i dzieci, grożąc, że już więcej się do niej nie odezwą. Drastyczne kroki ze strony rodziny doprowadziły do wyjścia z nałogu. Demi Moore od dziewięciu lat nie sięga po używki.

