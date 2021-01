Olga Frycz ma nowego partnera? To przystojny i wysportowany mówca motywacyjny. Są zdjęcia

Olga Frycz należy do gwiazd, które pilnie strzegą swojej prywatności. Aktorka, która nie chce publikować wizerunku swojego dziecka, nie ma jednak problemu z tym, by wrzucać z nim zdjęcia do sieci. Córka Jana Frycza została mamą w 2017 roku, na świat przyszła bowiem Helenka, której ojcem jest były narzeczony Olgi, Grzegorz Sobieszek. Jeśli wierzyć doniesieniom informatora Pudelka, serce gwiazdy znów jest zajęte. Miał je skraść pewien 31-letni mówca motywacyjny i podróżnik.

Zobacz wideo Olga Frycz opowiada o relacjach z ojcem swojej córki

Olga Frycz ma nowego partnera? Łukasz Nowak "na życie zarabia jako mówca motywacyjny"

Olga Frycz z córką oraz Maja Bohosiewicz z rodziną wyleciały w listopadzie na Teneryfę i... jeszcze z niej nie wróciły. Medialne przyjaciółki relacjonują na bieżąco, co się u nich dzieje - fani z chęcią podziwiają piękne krajobrazy. Na wakacjach razem z nimi przybywa również niejaki Łukasz Nowak, który jakiś czas temu opublikował na Instagramie zdjęcie z Olgą. Nie brakowało też wspólnych ujęć z przygotowań do jego imprezy urodzinowej. Informator jednego z serwisów internetowych twierdzi, że mężczyzna jest nowym partnerem aktorki.

Olga Frycz ma nowego partnera? screen IG @live_wild_by_nowak

Kim jest Łukasz Nowak? Rzekomy partner znanej aktorki opisuje się jako podróżnik i poszukiwacz przygód. Na publicznym Instagramie, na którym obserwuje go niespełna 3,5 tys. użytkowników, publikuje wiele treści. Wywnioskować można również, że jest mówcą motywacyjnym, a na hiszpańską wyspę wyruszył w tym samym momencie, w którym zrobiła to Olga. Aktorka świętowała z Łukaszem jego 31 urodziny.

Olga Frycz świętuje urodziny Łukasza Nowaka screen IG @tojafrycz

Myślicie, że tych dwoje łączy przyjaźń czy może coś więcej? Jeśli plotki są prawdziwe, życzymy parze dużo miłości!

