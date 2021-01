Paulina Sykut-Jeżyna świętuje 40 urodziny. Z tej okazji pokazała wiele zdjęć sprzed dekady. Co za zmiana!

Paulina Sykut-Jeżyna nie ma problemu z udostępnianiem dla obserwatorów na social mediach swoich starych fotografii. Prezenterka skończyła czterdzieści lat. Z tej okazji na jej InstaStories pojawiło się podsumowanie minionej dekady. Oczom obserwatorów ukazały się dawne zdjęcia Sykut-Jeżyny. Trzeba przyznać, że dziennikarka przeszła sporą metamorfozę!

Paulina Sykut-Jeżyna świętuje 40. urodziny i dzieli się zdjęciami sprzed lat

Ciemne długie włosy, fantazyjne fryzury i kompletnie inny image - tak w skrócie można opisać dawną Paulinę Sykut-Jeżynę. Sama celebrytka wspomina z wielkim sentymentem minione czasy, a zwłaszcza program "Tylko nas dwoje", gdzie wystąpiła w duecie z Ivanem Komarenko. Duet wygrał polską edycję programu, a kariera Pauliny nabrała tempa.

Od tego wszystko się zaczęło - dodaje Sykut-Jeżyna na InstaStories.

Paulina Sykut-Jeżyna ma jeszcze krótsze włosy. Postawiła też na jasny odcień blondu

Paulina Sykut wspomina program 'Tylko nas dwoje' Paulina Sykut - Instagram

Kolejnymi ważnymi dla Sykut-Jeżyny wydarzeniami były udziały w roli prowadzącej programu "Must Be The Music" oraz swojego pierwszego Sylwestra z Polsatem. Historie sprzed dziesięciu lat cały czas wywołują wiele emocji i radosnych wspomnień.

Paulina Sykut wspomina Must Be The Music i Sylwestra z Polsatem Paulina Sykut - Instagram

Trzeba przyznać, że przez ostatnią dekadę prezenterka przeszła ogromną metamorfozę. Jej obecny wizerunek zupełnie nie przypomina tego sprzed lat. Naszym zdaniem zmiana koloru włosów wyszła Paulinie zdecydowanie na plus.

Paulina Sykut-Jeżyna na starych zdjęciach. Miała krótkie i ciemne włosy. "Nie starzejesz się"

Przez cały czas możemy zobaczyć, jak rozwija się kariera prezenterki, która od zapowiadania pogody, przeszła do prowadzenia wielkich branżowych imprez oraz uwielbianych przez widzów programów. Mamy nadzieję, że kolejna dekada będzie równie udana!