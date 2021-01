W czwartkowym wydaniu "Dzień dobry TVN" pojawiła się polska stylistka, Ewa Zakrzewska, wraz z dwoma modelkami plus size. Kobieta pokazała propozycje dwóch stylizacji, które modelują sylwetki pań. Chwilę później na InstaStories pojawiło się nagranie z komentarzem Maffashion, która nie dość, że skrytykowała wybór Zakrzewskiej, to jeszcze zarzuciła jej dużą inspirację jej stylówką.

Julia Kuczyńska udostępniła nagranie, na którym widać, jak ogląda program "Dzień dobry TVN". Influencerka postanowiła skomentować stylizacje modelek, które przygotowała dla nich stylistka, Ewa Zakrzewska.

Nie no, serio? Przecież ja pamiętam, że takie sukienki babki nosiły. Ta prowadząca się zbija. A to moje stylizacje z Open'era. Kozaki za kolano nie zależą od naszej wysokości, tylko od stylizacji jaką mamy - wyliczała.

Zakrzewska postanowiła szybko odpowiedzieć Kuczyńskiej. W swojej dosyć obszernej przemowie nawiązała do marki Eppram należącej właśnie do Julki, w której brakuje rozmiarów plus size.

Kochana Julio, mam nadzieję, że poszerzysz rozmiarówkę w swoich markach. I wtedy może będę mogła korzystać w stylizacjach ze świetnych ubrań twojego projektu. Cieszę się w sumie, że swoim śmiechem Maffashion zwraca uwagę, w jakiej kondycji jest branża modowa w Polsce, ignorująca osoby plus size. Również marka Maffashion nie szyje na większe kobiety, dresy to nie wszystko - zaczęła.

Dalej wyśmiała zarzuty Maffashion, która stwierdziła, że bardzo mocno zainspirowała się jej festiwalowym lookiem.

To jest tak głupie, ale cóż zrobić no. Tak wygląda ten świat.

Na sam koniec Zakrzewska już nie wytrzymała i ostro powiedziała, co myśli o tych zarzutach.

Julia ja rozumiem, że masz w d*pie kobiety plus size i fajnie się ponaśmiewać, ale mając własną markę odzieżową i będąc mega uprzywilejowaną osobą, to jest jednak w cholerę słabe.

Co sądzicie o całej sprawie?