Izabela Janachowska popularność zyskała ponad dekadę temu, kiedy jako 23-letnia tancerka zaczęła występować w "Tańcu z Gwiazdami". Aktualnie nie można podziwiać jej umiejętności na parkiecie - celebrytka została prezenterką telewizyjną i specjalistką od ślubów - sama sakramentalne "tak" powiedziała ukochanemu już ponad sześć lat temu. Razem z partnerem wychowuje małego Christophera, który na świat przyszedł 10 maja 2019 roku. Izabela na prośbę fanów pokazała właśnie, jak wyglądały jej pierwsze chwile spędzone z synem. To bardzo osobista pamiątka.

Izabela Janachowska pochwaliła się pierwszym zdjęciem wykonanym po urodzeniu syna

W ostatnim czasie na Instagramie zapanowała nowa moda - gwiazdy i influencerzy publikują zdjęcia i nagrania z konkretnych momentów i konkretnych miejsc. Najczęściej pojawiają się prośby o wrzucanie bardzo prywatnych treści, na co przystała na przykład Izabela Janachowska. Tancerka opublikowała pamiątkową fotografię, która została wykonana tuż po urodzeniu przez nią dziecka.

Internauci lubią także oglądać zdjęcia ślubne i te, które z tym tematem są powiązane, dlatego też wystosowali do Janachowskiej prośbę, by pochwaliła się momentem, kiedy przyjęła oświadczyny Krzysztofa Jabłońskiego. Biznesem zabrał ukochaną do Rzymu i poprosił ją o rękę przy zabytkowej fontannie di Trevi.

A Wy o jakie zdjęcie Izy byście poprosili? Gwiazda jest bardzo otwarta i nie ma problemu, by publicznie mówić o prywatności. Od samego początku pokazuje chociażby wizerunek 1,5-rocznego już syna.

