Joanna Lazar była jedną z uczestniczek eksperymentu społecznego, którego efekty były prezentowane w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Eksperci po wielu rozmowach z kandydatami i badaniach połączyli ją ostatecznie z Adamem, którego poznała dopiero na ślubnym kobiercu. Niestety, para nie doszła do porozumienia, a Lazar z niecierpliwością czekała na dzień rozwodu. Teraz rozwódka jest w nowym, szczęśliwym związku. Choć od początku Asia ukrywała nowego partnera, w sylwestra postanowiła zrobić wyjątek i opublikowała ich pierwsze wspólne zdjęcie.

Joanna Lazar ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała zdjęcie z partnerem

Fotografia ukazała się na profilu instagramowym kobiety. Widzimy na niej zakochanych, którzy w czułych objęciach witają nowy rok.

Kochanie, mogę dodać to zdjęcie na IG? Tak, ale przecież masz otwarte oczy. Lubię patrzeć w jego oczy, bo w nich widzę to, czego czasem słowa nie opisują - podpisała zdjęcie.

Internauci również nie kryją zachwytu. Wiele z nich cieszy się, że Asia w końcu odnalazła miłość.

Bardzo się cieszę, że spotkałaś swoją drugą połówkę.

Super Asiu, że nareszcie jesteś taka szczęśliwa - komentują fani.

Ponadto jedna z internautek zapytała kobietę, gdzie odnalazła miłość.

Poznaliśmy się przez moją kuzynkę na imprezie - czytamy w komentarzach.

Nie obyło się też bez porównań do Adama, męża wybranego Joasi przez ekspertów "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Ta jednak kategorycznie stwierdziła, że o żadnym podobieństwie nie może być mowy:

Ani jedna część jego ciała, charakter i styl bycia nie jest podobny do "Niego" - oświadczyła.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Co słychać u Adama?

Joanna i Adam rozstali się od razu po zakończeniu programu. Ich relacja nie należała do udanych, a według widzów winę ponosił za to Adam. Mimo to mężczyzna także ułożył sobie życie i obecnie jest w szczęśliwym związku. Razem ze swoją narzeczonądumny tata chwalił się zdjęciem maleństwa w mediach społecznościowych.