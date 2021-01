Posłanka Lewicy - Marcelina Zawisza podczas posiedzenia Komisji Zdrowia karmiła swojego 4-miesięcznego syna piersią. Parlamentarzysta często przychodzi do pracy z dzieckiem, jednak do tej pory nie wzbudzało to aż tak skrajnych emocji. W mediach społecznościowych zawrzało od pozytywnych i negatywnych komentarzy dotyczących jej zachowania.

REKLAMA

Posłanka Zawisza: Dziwi minie, że karmienie piersią przeszkadza bardziej niż "szczucie cycem" w reklamach

Marcelina Zawisza karmiła piersią w sejmie. Paulina Młynarska staje w jej obronie

Paulina Młynarska regularnie komentuje w swoich mediach społecznościowych sprawy społeczne. Tym razem dziennikarka zdecydowała się zabrać głos w sprawie "aferki" związanej z karmiącą piersią posłanką. Dziennikarka broni parlamentarzystki, a tym, co ją krytykują, zarzuca hipokryzję.

Kwadratura piersi. Marcelina Zawisza, karmiąc dziecko, zabrała głos w Sejmie. Niektórzy niemal padli od tego trupem! Wielkie nieba! Tak sobie myślę, że nic chyba lepiej nie ilustruje paskudnej, patriarchalnej hipokryzji społeczeństwa (płci obojga), niż awantury o karmienie piersią. Mamy rodzić, ale kiedy już urodzimy, mamy ukrywać się, najlepiej w kiblu, kiedy karmimy piersią nasze narodzone dzieci. Afery o karmienie butelką pewnie by nie było. Tzn. Też by była, ale nie taka. Butla nie jest w kraju państwa Dulskich nieprzyzwoita. Za to wkroczyłyby szwadrony ciotek Gileadu oraz instamatek z linczem na matce butla? karmiącej, że jak ona może nie karmić piersią. Wiadoma... - napisał na Instagramie.

Łzy, kłótnie, zdrady i publiczne pranie brudów. Te pary rozstały się w atmosferze skandalu

Paulina Młynarska jest również zaniepokojona stosunkiem do kobiet w naszej rodzimej kulturze.

Zapędzanie kobiet w kozi róg to nasza kulturowa specjalność. W krainie państwa Dulskich, w przestrzeni publicznej, piersi są do zaakceptowania tylko jako seksi balony w reklamach z mokrych snów wiecznych nastolatków. Kiedy są wykorzystywane przez maleństwo do pobierania najcenniejszego pokarmu od mamy- stają się nagle nie do zniesienia. Nie do patrzenia dla niedojrzałych seksualnie i emocjonalnie (zazdrosnych o piersi) facetów, którym matka karmiąca pracująca nie pasuje do obrazka. Kobiety podłączają się pod nagonkę na karmiące odruchowo. Z lizusostwa wobec silniejszych. Kiedy przestaną to robić, będzie zmiana, jak w wielu innych krajach. Marcelina Zawisza Cudni jesteście oboje - podsumowała.

Ma rację?