Kamil Stoch jest nie do zatrzymania. Tuż przed konkursem w Bischofshofen, w serii próbnej, oddał najdłuższy skok o długości 135,5 metra! Zrobił to w iście mistrzowskim stylu, co dało mu najwyższą notę końcową. Sukces powtórzył już podczas konkursu i pofrunął prosto po złoty medal. To już jego trzeci triumf w Turnieju Czterech Skoczni.

REKLAMA

CZYTAJ TEŻ: Dziennikarz TVP zaliczył żenującą wpadkę podczas wywiadu z Kamilem Stochem. Skoczek interweniował

Kamil Stoch wygrał Turniej Czterech Skoczni!

Kamil Stoch po raz trzeci triumfował w Turnieju Czterech Skoczni. Po pierwszym skoku wylądował na 139 metrze i był to najlepszy wynik po pierwszej serii. W drugiej serii poprawił swój wynik i skoczył 140 metrów. Zachwycający występ Polaka!

Kamil Stoch nie jest jednak jedynym Polakiem na podium. Dawid Kubacki uplasował się na trzecim miejscu.

ZOBACZ TEŻ: Kamil Stoch wyjawił, dlaczego ożenił się w tak młodym wieku. Piękne wyznanie o żonie

Do tej pory rekordzistą w liczbie zwyciężonych Turniejów Czterech Skoczni pozostaje Fin Janne Ahonen z pięcioma zwycięstwami. Tuż za nim w klasyfikacji generalnej uplasował się Jens Weissflog z czterema wygranymi. Podium zamykają Helmut Recknagel i Bjorn Wirkola, którzy na trzecim miejscu znaleźli się z czterema wygranymi. Kamil Stoch z trzecią wygraną zajmuje 4. miejsce w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni.

Trzymamy kciuki, by za rok udało mu się powtórzyć ten sukces i przenieść się o oczko wyżej w rankingu.

POLECAMY: Kamil Stoch przebranżowił się na wakacjach? Skoczek zamienił narty na... narty, ale w innym wydaniu. "Szalony na fali"