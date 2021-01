Ewa Farna przewrotnie zareagowała na prośby fanów o zdjęcie bez makijażu. "Odpowiem metodą TVP"

Ewa Farna jest jedną z nielicznych gwiazd rodzimego show-biznesu, która robi równie dużą karierę w Polsce, jak również poza jej granicami. Piosenkarka świetnie prosperuje na rynku muzycznym od ponad 10 lat i to właśnie na muzyce zarabia, więc w przeciwieństwie do swoich kolegów i koleżanek z branży nie musi co rusz reklamować rzeczy na Instagramie. Rzadko wypowiada się na tematy prywatne czy społeczne, jednak ostatnio dała znać fanom, co sądzi o telewizji publicznej.

Ewa Farna dopiekła TVP

Choć wypowiedzi wokalistki zazwyczaj są bardzo zachowawcze, nie pierwszy raz wyjawiła, co myśli o telewizji publicznej. Ostatnim razem, jeszcze w marcu, gdy po sieci hulał konkurs Hot16Challenge, Ewa Farna w swoim krótkim utworze odniosła się do TVP. Zaśpiewała wtedy:

Proponowali x tysięcy za sylwestra, to by było ekstra. Lecz powiedziałam nie, bo to było TVP.

Teraz zrobiła coś podobnego. Jej fani poprosili ją o zdjęcie bez makijażu, ale wokalistka chciała pokazać, jak odpowiedziałoby na to TVP. Opublikowała zdjęcie w pełnym makijażu, które podpisała:

Odpowiem Wam metodą TVP.

Ewa Farna Ewa Farna + Instagram

Możemy się domyślić, że takie porównanie miało na celu ukazanie, że telewizja publiczna wszystkie sytuacje przedstawia na swój własny sposób.

