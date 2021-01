Michał Wiśniewski pokazał, jak długo może czekać na szczepienie. Pierwsza dawka dopiero za kilka miesięcy

Szczepienia przeciwko koronawirusowi ruszyły 27 grudnia. W pierwszej tzw. zerowej turze szczepieni są medycy i osoby związane ze służbą zdrowia. W międzyczasie na jaw wyszło, że niektórzy artyści zaszczepili się poza kolejnością, co wywołało medialną burzę. Wśród tych osób znajdziemy takie nazwiska jak Leszek Miller, Krystyna Janda, Edward Miszczak, Wiktor Zborowski czy Michał Bajor. Niezależnie od ich liczby, na końcu listy są młode, nieobciążone żadnymi chorobami osoby, które nie należą do grupy ryzyka. Michał Wiśniewski postanowił sprawdzić, jak długo on może czekać na swoją kolej. W tym celu użył internetowego kalkulatora, który wylicza przybliżoną datę szczepienia.

Zobacz wideo Michał Wiśniewski pokazał chłopaka Fabienne

Michał Wiśniewski sprawdził, jak długo może czekać na szczepienia

Informacje o zaczepieniu Michał Wiśniewski udostępnił na swoim Instagramie. Muzyk użył kalkulatora, który powstał w ramach platformy Omni Calculator stworzonej przez krakowski start-up. Kalkulator przygotowały lekarka Aleksandra Zając i doktorantka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Dominika Miszewska.

Na zdjęciu widzimy, że przed Michałem Wiśniewskim jest między 8 233 568 a 14 781 632 osób do szczepienia, co w rezultacie daje możliwość zaszczepienia od 25 maja do 5 września 2021 roku.

Oczywiście miejsce w kolejce i przyjęcie pierwszej dawki zależą od liczby osób, które zdecydują się zaszczepić

Michał Wiśniewski Michał Wiśniewski - Instagram

Choć temat promowania szczepień wśród artystów może wydawać się kontrowersyjny, paradoksalnie może też przyczynić się do tego, że Polacy chętniej będą chcieli się szczepić (sondaż pokazuje, że aż dwie trzecie Polaków nie zgadza się na to, by szczepienia na COVID-19 były obowiązkowe).