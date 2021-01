Sylwia Dekiert z TVP Sport na początku stycznia opublikowała na swoim koncie na Instagramie zdjęcie świadczące, że poród już za nią. Pokazała zdjęcie syna.

REKLAMA

Sylwia Dekiert z TVP Sport urodziła

Sylwia Dekiert z TVP Sport urodziła. Wrzuciła do sieci zdjęcie z narzeczonym Sławomirem Nelupem, dwoma starszymi synami - Dorianem, Igorem, a także najmłodszym, dla którego wybrała oryginalne imię -Luka. We wrześniu prezenterka podzieliła na na Instagramie informacją, że jest w ciąży, a fani nie mogli się doczekać, kiedy maluch przyjdzie na świat. Ostatecznie rozwiązanie nastąpiło prawdopodobnie na przełomie grudnia i stycznia. To właśnie z początkiem roku na profilu dziennikarki pojawiło się wspomniane ujęcie z całą rodziną.

Adam Stachowiak z "The Voice of Poland" zostanie ojcem. Zdradził płeć dziecka

Bardzo dziwny był ten rok. Zaskakujący jak żaden inny. Plan na 2021? #3majmysięrazem - dodała w opisie.

Mój mały Lu - podpisała Sylwia zdjęcie syna.

Sylwia Dekiert od lat jest związana ze stacją TVP. Dołączyła do zespołu w 2002 roku i od tego czasu zajmowała się prowadzeniem sportowych (i nie tylko) programów, m.in. "Orły Nawałki", "Wielki Test" oraz "Orły Sportu". Dziennikarka pochodzi z Zielonej Góry - prywatnie jest miłośniczką żużla i fanką klubu Legia Warszawa.

"Sanatorium miłości". Wiesław chwali się Halinie wysoką emeryturą. Mina Haliny bezcenna

Obecnie Dekiert spotyka się z producentem telewizyjnym Sławomirem Nelupem, z którym jest zaręczona od 2019 roku i to on jest tatą małego Luki. Wcześniej była żoną Rafała Darżynkiewicza. Doczekali się dwóch synów - Doriana i Igora. Pierwszy z nich jest tak jak mama miłośnikiem sportu, ma nawet swoje własne konto o tej tematyce - Dorian Darżynkiewicz. Najmłodszy dziennikarz sportowy w Polsce.

Gratulujemy całej rodzinie!

Zobacz też: Maffashion na niepublikowanym zdjęciu z początków ciąży. Pozuje w koronkowym body i trzyma się za brzuch. "Piękny czas"