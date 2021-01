O małżeństwie Kim Kardashian i Kanye Westa w ostatnim czasie jest bardzo głośno. Niestety, coraz częściej plotkowano, że związek jednej z najpopularniejszych par w światowym show-biznesie przechodzi poważny kryzys i może się rozpaść. Te spekulacje zaczęły się kilka miesięcy temu, gdy raper zdecydował się kandydować na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Choć od wystąpienia minęło trochę czasu teraz plotki się potwierdzają. Małżeństwo Kim i Kanyego nie ma szans na naprawę. Oboje szykują się do rozwodu.

Kim Kardashian i Kanye West się rozwodzą

Amerykańskie media grzmią o całkowitym rozpadzie małżeństwa Kim i Kanyego. Kim podobno wynajęła już prawniczkę Laurę Wasser, która znana jest z przeprowadzania rozwodów gwiazd. Kanye natomiast izoluje się od rodziny w swoim ranczo znajdującym się w Wyoming.

Kim namówiła Kanye, żeby wyjechał do Wyoming, aby mogli żyć osobno i po cichu załatwić sprawy związane z separacją i rozwodem - podaje źródło portalu PageSix.

Raper, podobnie jak jego żona, jest przekonany, że to małżeństwo nie ma sensu. Ostatnie święta spędził z dala od rodziny Kim, bo uważa, że ta za wszelką cenę chce zrobić z niego osobę chorą psychicznie i zmusić do leczenia.

PageSix dodaje, że największa walka przed sądem stoczy się o ich posiadłość w Calabasas w Kalifornii. Dom przeszedł spektakularny remont i został nazwany "oazą światła". Podobno na budowę wydano 40 mln dolarów, a na remont 20 mln dolarów.

Ona jest właścicielem całej ziemi i sąsiednich działek wokół domu, ale Kanye jest właścicielem samego domu. Oboje włożyli dużo pieniędzy w jego renowację. Nie będzie łatwo się tym podzielić - podaje źródło tabloidu.

To nie pierwszy raz, kiedy Kim i Kanye rozmawiają o rozwodzie. Jednak tym razem spawa jest poważna.

Jeśli faktycznie dojdzie do rozpadu małżeństwa, to będzie trzeci rozwód Kim. Para pobrała się w 2014 roku podczas ceremonii we Włoszech. Ma czworo dzieci: córkę North (7 lat), syna Saint (5 lat), córkę Chicago (3 lata) i syna Psalmu (1,5 roku).