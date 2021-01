Adam Stachowiak znów zostanie ojcem. Popularny uczestnik "The Voice of Poland" zdradził płeć dziecka

Adam Stachowiak zasłynął dzięki udziałowi w programie "The Voice of Poland". Uczestnictwo w muzycznym starciu show zagwarantowało mu dużą popularność. Wokalista na Instagramie zebrał ponad dwadzieścia pięć tysięcy obserwatorów, a jego autorskie numery osiągnęły na platformach streamingowych milionowe liczby odsłon. Największą sławę zawdzięcza sentymentalnej balladzie "Mamo", którą wykonał na pierwszym etapie castingów. Adam stworzył tę kompozycję z myślą o swojej zmarłej mamie. Tekst utworu oraz wykonanie młodego mężczyzny mocno wzruszyły wówczas trenerów i widzów programu. Stachowiak powraca do show-biznesu z radosną nowiną. Czeka na narodziny drugiego dziecka.

REKLAMA

Michał Szpak pokazał zdjęcie z dzieciństwa z mamą. "Wydaje mi się, że ona nadal tam jest"

Adam Stachowiak zdradził płeć dziecka

Popularny uczestnik "The Voice of Poland" jest w szczęśliwym związku z ukochaną Anną. Para wzięła ślub w 2017 roku, a dwa lata później małżonkowie doczekali się narodzin pierwszej córki Agaty. Wybranka Adama znów jest w ciąży, czym wokalista pochwalił się w mediach społecznościowych kilka miesięcy temu. Teraz zdradził płeć dziecka. Wyznał, że na świat przyjdzie jego druga córka.

Będziemy mieli drugą córeczkę. Jestem przeszczęśliwy. To ogromna odpowiedzialność być wsparciem i obrońcą trzech kobiet, ale damy radę. Jak to mówią: kiedy rodzi Ci się syn - pilnujesz syna, kiedy rodzi Ci się córka - pilnujesz całego osiedla. No, teraz to już całego miasta - zażartował w instagramowym wpisie.

W komentarzach posypały się gratulacje dla młodego taty, do których my również się dołączamy.

Joanna Opozda chce wyjechać z Polski? Jest na lotnisku