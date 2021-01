30 lat temu Marek Kondrat wykonał utwór "Mydełko Fa" wraz z Marleną Drozdowską. Wtedy utwór miał mieć charakter prześmiewczy i był parodią chodnikowo-straganowych przebojów. Co jednak ciekawe, szybko stał się hitem, a miłośnicy disco polo śpiewają go do dziś. Teraz po latach Marek Kondrat też miał okazję zaśpiewać "Mydełko Fa" i to na antenie radia.

Marek Kondrat śpiewa "Mydełko Fa" po latach

Aktor pojawił się w programie "Jaja w kuchni" w Radiu Kampus. W pewnym momencie prowadzący postanowili zrobić mu niespodziankę, wzięli gitarę oraz inne akcesoria i zaczęli śpiewać "Mydełko Fa". Na nagraniu widać wyraźnie, że sprawili tym samym Markowi Kondratowi sporo radości. Aktor oczywiście przyłączył się do nich i też zaczął śpiewać. Wciąż pamiętał słowa hitu sprzed lat! Sami się przekonajcie:

Utwór "Mydełko Fa" powstał w 1991 roku. Autorem tekstu jest Andrzej Korzyński, natomiast muzyki Mikołaj Korzyński. Słowa nawiązywały do popularnej w tamtych latach reklamy mydła Fa, w której dominowała nagość. Piosenka błyskawicznie zdobyła popularność i znał oraz nucił niemal każdy. Do tej pory jest hitem na wielu imprezach, czego twórcy nie mogli przewidzieć.

