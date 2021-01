Medialny związek Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego trwał krótko. Związali się ze sobą w lipcu, a już pod koniec grudnia ogłosili nagłe rozstanie. Doniesienia osób z bliskiego otoczenia aktorów wskazują na to, że przyczyną rozpadu ich relacji była niegasnąca miłość Antka do poprzedniej dziewczyny, Kasi Dąbrowskiej, którą (o, ironio!) zostawił właśnie dla Opozdy. Nie nadążamy za życiem uczuciowym gwiazdora i obawiamy się, że on sam za nim nie nadąża, o czym może świadczyć oficjalne oświadczenie Joanny, w którym życzyła byłemu partnerowi "poukładania własnych spraw". Aktorka w instagramowym wpisie wspomniała również, że znika z social mediów, jednak po kilku dniach wróciła do sieci, dodając wymowne Stories.

Wiemy, dlaczego Antek Królikowski i Joanna Opozda rozstali się

Joanna Opozda wylatuje z Polski?

Tuż po rozstaniu z Antkiem Królikowskim Joanna Opozda oznajmiła, że ogranicza swoją obecność w mediach społecznościowych.

Planuję skupić się na tym, co zawsze chciałam robić. Dlatego ograniczam social media.

Aktorka po kilku dniach nie mogła się jednak oprzeć, by poinformować fanów o tym, co dzieje się w jej życiu. Opublikowała na Instagramie relację, z której wynika, że wyjeżdża z kraju. Asia jest na lotnisku, a w tle leci sentymentalny utwór grupy hip-hopowej PRO8L3M.

Zobacz wideo Joanna Opozda chce uciec od problemów? Jest na lotnisku!

Tekst piosenki jest bardzo wymowny i nawiązuje do aktualnego stanu aktorki, która chce uciec od skandali i świata pełnego materializmu.

Uciekam od [...] życia, które każe być wyścigiem marzeń - słyszymy w utworze "Interpol".

Mamy nadzieję, że Joanna podczas urlopu odnajdzie spokój.

