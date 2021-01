Jessikę Mercedes można nazwać prawdziwą szczęściarą. W dobie, kiedy wiele osób zakładało blogi i próbowało swojej kariery w sieci, jej faktycznie się udało. Dziś jest rozpoznawalną w świecie mody blogerką i co sezon wyrusza w podróż po Paryżu i Mediolanie, by na pokazach mody podpatrywać nowe trendy. Celebrytka musi więc dbać o swój nieskazitelny wizerunek - jej stylizacje zawsze są przemyślane i choć często kontrowersyjne, zawsze na czasie. Kilka tygodni temu Jess postanowiła zmienić fryzurę. Zrobiła sobie grzywkę, która nie do końca chyba jej się podobała. Teraz nieco ją zmodyfikowała.

REKLAMA

Jessica Mercedes ponownie w ogniu krytyki. Internauci są oburzeni składem płaszcza

Jessica Mercedes zmieniła fryzurę. Następnego dnia sama próbowała sobie zakręcić grzywkę

W poniedziałek Jessica Mercedes zawitała do jednego z warszawskich salonów fryzjerskich. Zaprzyjaźniona stylistka podcięła jej końcówki i zakręciła grzywkę. Blogerka zażyczyła sobie, by wyglądać jak Farrah Fawcett. Ponadto dostała zalecenie od koleżanki, w jaki sposób każdego ranka pielęgnować grzywkę, by wyglądała zawsze tak pięknie. Jess spróbowała i... chyba jej wyszło. Spójrzcie sami!

Zobacz wideo

Jessica opublikowała już na instagramowej tablicy zdjęcie w nowej fryzurze. Internauci chętnie ją komplementowali.

Jak Ci pasują te włoski! Super!

Jessi, idealnie Ci pasuje ta fryzurka, więc widać, jak dobrze wchodzisz w 2021 rok.

Kocham, kocham, kocham ten "look"!

Fakt, my również podzielamy opinię internautów.

POLECAMY: Jessica Mercedes długo nie pokazywała "wymarzonego tarasu". Jest czym się pochwalić. Takiego nie ma żadna inna gwiazda