Sara Boruc przeprowadziła się do Polski w lipcu minionego roku (Artur podpisał kontrakt z Legią Warszawa). Celebrytka, która była przyzwyczajona do częstych podróży, przez pandemię większość czasu musiała spędzać w warszawskim apartamencie. Być może dlatego 2021 rok rodzina Boruców zapragnęła przywitać poza szarą polską rzeczywistością. Wylecieli do Dubaju, jednak Sarze wakacje uprzykrzał przez kilka dni ból zęba.

Sara Boruc żali się, że na wakacjach dopadł ją ból zęba

Celebrytka przez trzy dni nie publikowała w sieci żadnych treści. Fani byli nieco zaniepokojeni, bo wiedzieli, że Sara wybiera się do Dubaju i zastanawiał ich fakt, dlaczego nie chwali się swoimi wakacjami. Z odpowiedzią przyszła sama zainteresowana, która dała do zrozumienia, że miała problem z zębem. Ból uniemożliwiał jej w pełni cieszenie się dubajskimi luksusami.

Wybaczcie, że byłam nieobecna, ale okropnie bolał mnie ząb - zakomunikowała.

Chwilę później jej instagramowa relacja zapełniła się. Nie brakuje zdjęć ze spacerów po największym mieście Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz nagrań, na których Noah śpiewa "Pani Janie" i pluska się w basenie z tatą.

Sara Boruc na wakacjach w Dubaju screen IG @mannei_is_her_name

O Sarze Boruc głośno zrobiło się także pod koniec minionego roku. Gwiazda, która od lat świetnie zarządza własną marką biżuteryjną, zapragnęła jeszcze projektować ubrania. Stworzyła markę odzieżową, która radzi sobie równie dobrze. Świadczyć o tym może chociażby fakt, że ostatnio kurtkę jej projektu nosiła Kendall Jenner.

Jak widać, Sara nie musi więc narzekać na zarobki i w styczniu może cieszyć się wypoczynkiem w Dubaju.