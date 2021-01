Harry Styles spotyka się z Olivią Wilde! Razem pojawili się na weselu. Przyjaciele? Ci raczej nie trzymają się tak za ręce

Harry Styles, były członek grupy One Direction, i Olivia Wilde trafili właśnie na języki wszystkich. Okazuje się bowiem, że zostali przyłapani na weselu menedżera Harry'ego Stylesa. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że na zdjęciach, które zostały zrobione przez paparazzi, trzymają się za ręce. To natychmiast wywołało lawinę plotek i domysłów. Wtedy do akcji wkroczył informator Daily Mail, który nie pozostawił żadnych wątpliwości w kwestii relacji tych dwojga.

Harry Styles i Olivia Wilde są parą

Do sieci trafiły fotografie z wesela, które mówią wszystko. Olivia Wilde i Harry Styles wybrali się razem na tę uroczystość i nie odstępowali się na krok. Według Daily Mail, ich romans zaczął się na planie filmu reżyserowanego przez Olivię Wilde "Don't Worry, Darling". Harry Styles gra w nim jedną z ról. Podobno już od dawna gwiazda zwracała uwagę na muzyka i podziwiała jego talent. Jakiś czas temu wrzuciła jego zdjęcie na Instagam i przyznała, że jest dumna, że może z nim pracować. Znalazła się także w gronie gwiazd, które stanęły w jego obronie, gdy spłynęła na niego fala krytyki za kobiece stylizacje na łamach magazynu "Vogue" oraz "Variety".

Olivia i Harry zbliżyli się do siebie i spędzają ze sobą mnóstwo czasu w ostatnich tygodniach. Ona kilka razy odwiedzała go w domu - powiedział informator Daily Mail.

To jednak nie wszystko, bo i Harry Styles odwiedza Olivię w jej kamperze na planie filmu. Wygląda więc na to, że para korzysta z każdej możliwej okazji i wolnej chwili, aby być razem. Warto dodać, że niedawno aktorka rozstała się z narzeczonym Jasonem Sudeikisem, z którym ma dwoje dzieci i z którym była związana przez osiem lat. Harry Styles był wcześniej związany z modelką Victoria's Secret Camille Rowe, portugalską modelką Sarą Sampario, blogerką Tess Ward. Głośno było o jego romansie z Taylor Swift, Kendall Jenner czy prezenterką Caroline Flack.