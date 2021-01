Dramat kolejnego bohatera programu "Złomowisko PL". Edkowi amputowano nogę. Internauci organizują dla niego zbiórkę

Marek "Krzykacz" Pawłowski i Edward "Edek" Kaliński tworzyli nierozłączny duet w programie "Złomowisko PL", w którym przedstawiali widzom trudy swojego zawodu, ale również jego zabawne aspekty. Pod koniec minionego roku nad bohaterami show zawisło fatum. Informacja o śmierci Marka wstrząsnęła fanami właściciela pruszkowskiego skupu złomu. Kolega zmarłego "Krzykacza" również nie jest w najlepszym stanie. Edek trafił do szpitala i poddał się amputacji nogi. W sieci zorganizowano dla niego zbiórkę pieniędzy.

REKLAMA

Marek Pawłowski - Krzykacz ze "Złomowisko PL" - nie żyje. "Człowiek o dobrym sercu"

Edek ze "Złomowiska" potrzebuje pieniędzy na leczenie

W sylwestrową noc zmarł Marek "Krzykacz" Pawłowski. Przyczyna śmierci bohatera programu "Złomowisko PL" nie została podana do publicznej wiadomości. Okazuje się, że to nie koniec złych informacji, bowiem Edward Kaliński również ma duże problemy zdrowotne. Mężczyzna na początku grudnia trafił do szpitala. Na skutek poważnych powikłań związanych z cukrzycą amputowano mu nogę. Teraz potrzebuje pieniędzy na protezę, a internauci zorganizowali dla niego zbiórkę.

Zbiórka dla Edka screen/ zrzutka.pl

Jak widać, wyznaczony cel został już osiągnięty, a organizatorzy zrzutki uzyskali więcej środków niż zakładano, jednak nie obyło się bez przeszkód. 2 stycznia poinformowali o tym, że musieli zmierzyć się hejterskimi komentarzami i bezpodstawnymi oskarżeniami.

Spotkaliśmy się z falą hejtu, sami walczymy z fake zbiórkami, a ktoś nas o to posądził. Uspokajamy, jesteśmy legalnie zawiązaną zbiórką z akredytacją Edzia! To nasz przyjaciel, choćbyśmy mieli nie spać, to nadal będziemy mu pomagać! Dziękujemy za wpłaty, walczymy dalej! - czytamy na oficjalnej stronie zbiórki.

Anna Lewandowska po raz pierwszy udostępniła tak intymne zdjęcia

Mamy nadzieję, że załamany śmiercią kolegi z programu Edek szybko wróci do pełni sił. Życzymy zdrowia!