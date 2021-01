Emma Stone jest w ciąży! Paparazzi przyłapali ją na spacerze. Ma już duży brzuszek

Emma Stone choć ma miliony fanów na całym świecie, nie należy do sław, które chętnie opowiadają w wywiadach o życiu prywatnym. Po koniec 2019 roku gwiazda zaręczyła się z Davem McCarym i ponoć mimo ostatnich plotek o przeniesieniu ślubu przez pandemię, para już stanęła na ślubnym kobiercu. Emma do tej pory nie pochwaliła się nawet suknią ślubną, podobnie zresztą jak zaokrąglonym brzuszkiem.

Emma Stone jest w ciąży. Tabloid pokazał zdjęcia

Po zdjęciach, jakie pojawiły się na stronie "Daily Mail", wnioskujemy, że ciąża aktorki jest zaawansowana. Częściowy lockdown w Ameryce z pewnością pomógł jej ukryć tę radosną nowinę w tajemnicy i przeżywać piękne chwile w gronie najbliższych. Teraz paparazzi nie odstąpią jej na krok, a każde nowe zdjęcie będzie na wagę złota.

EXCLUSIVE: Emma Stone czule tuli swój duży brzuch na spacerze po Los Angeles - brzmi tytuł zagranicznego tabloidu.

Plotki na temat błogosławionego stanu aktorki pojawiały się już od kilku tygodni, jednak żadna redakcja nie miała na to dowodów. Być może 32-letnia aktorka i jej ukochany uznali, że czas lockdownu to dobry moment, by założyć rodzinę? Emma jest aktualnie częstszym gościem w swoim domu - przez pandemię prace na planach filmowych zostały mocno ograniczone.

Emma Stone już po ślubie? Spójrzcie na nową błyskotkę na jej palcu

Nie pozostaje nam więc nic innego jak słać do Los Angeles gratulacje i czekać, aż Emma i Dave zdecydują się potwierdzić informacje pięknymi zdjęciami. Myślicie, że aktorka pójdzie w ślady znanych koleżanek i tuż przed rozwiązaniem zdecyduje się na ciążową sesję zdjęciową?