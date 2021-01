Anna Lewandowska wspomina ślub. Fani pytają o ostatnie zdjęcie w aparacie. To zabawna fotka Roberta

"Jakie zdjęcie chcecie zobaczyć?" - tak brzmi pytanie instagramowej zabawy, w której udział wzięła Anna Lewandowska. Fani trenerki z chęcią udzielali odpowiedzi, jednocześnie prosząc ją o udostępnianie fotografii w konkretnych okolicznościach. Żona piłkarza zdobyła się na opublikowanie niezwykle intymnych obrazków, które zrobiła tuż przed narodzinami córek, ale również prywatnych relacji ze ślubu. Internauci mogli zobaczyć też ostatnie zdjęcie z rolki aparatu, na którym dosłownie i w przenośni triumfuje Robert.

REKLAMA

Anna Lewandowska po raz pierwszy udostępniła tak intymne zdjęcia

Lewandowscy na zdjęciu sprzed ołtarza

Archiwalne fotografie ślubne Anny i Roberta Lewandowskich pojawiają się w mediach od kilku lat. Trenerka w ramach wspomnień sama również umieszcza je co jakiś czas na Instagramie. Tym razem sięgnęła po zdjęcie sprzed samego ołtarza, które z pewnością stanowi część prywatnego albumu rodziny sportowców.

Krystyna Janda opisała w TVN24, jak wyglądały szczepienia. Ujawniła też kolejne nazwiska

Internauci doczekali się także publikacji ostatniego zdjęcia z telefonu Anny. Dumna żona piłkarza sfotografowała wycinek niemieckiej gazety, na łamach której pojawiła się słynna fotka leżącego w łóżku wśród zdobytych pucharów "Lewego".

Anna i Robert Lewandowscy Instagram/ @annalewandowskahpba

Internauci w instagramowej zabawie pytali też o to, kiedy trenerka czuła się najlepiej we własnym ciele. Lewandowska udzieliła graficznej odpowiedzi, udostępniając na Stories fotografię z mocno zarysowanymi mięśniami brzucha. Anna do zdjęcia pozowała w towarzystwie "najważniejszych facetów w swoim życiu" - męża i brata Piotra. Ich wspólną fotkę z wakacji możecie znaleźć w naszej galerii.