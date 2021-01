Prawie dwie dekady temu polski show-biznes rządził się innymi prawami. Na cenach królowały cekiny, tiul, miniówki i mocna opalenizna. W 2002 roku swój pierwszy studyjny album wydał zespół Virgin, na którego czele stała charyzmatyczna wokalistka Doda. Niedługo po płytowym debiucie bandu na rynku pojawił się krążek Mandaryny, z którego pochodzi cover piosenki zespołu Whitesnake "Here I Go Again". Obie panie szybko stały się największymi gwiazdami polskiego podwórka i kilkakrotnie miały okazje spotkać się na festiwalowych scenach.

REKLAMA

Doda pokazała stare zdjęcie z Mandaryną, które zestawiła z nową fotografią z sylwestra w Polsacie

Po tamtych czasach pozostały już tylko wspomnienia, nagrania i zdjęcia. Doda i Mandaryna po latach miały okazję spotkać się ponownie, tym razem za kulisami sylwestrowego koncertu Polsatu. Paniom zrobiono nawet wspólne zdjęcie, którym wykonawczyni piosenki "Bad Girls" pochwaliła się na swoim InstaStories. Zrobiła to jednak w swoim, przepełnionym humorem stylu.

Zobacz wideo Doda w skąpym stroju chwali się efektami swoich treningów

Fotografię z polsatowskiego sylwestra zestawiła ze starym zdjęciem, na którym zapozowała z Mandaryną. Na ujęciu sprzed lat Doda ma na sobie obcisłe dżinsy i cekinową bluzkę na ramiączkach. Nie mniej "oryginalnym" stylem mogła pochwalić się Marta Wiśniewska, która dumnie prezentowała swoją bluzkę do pępka i białe kozaki. Doda zdjęciowy kolaż podsumowała dwoma słowami:

Ja pierd**lę – napisała przy zdjęciu.

Na polsatowskiej Sylwestrowej Nocy Przebojów 2020/2021 wokalistki postawiły na typowo sylwestrowy look. Doda miała na sobie sukienkę zdobioną srebrnymi elementami i połyskujące kozaki z wysoką cholewką. Mandaryna zaufała klasyce i pojawiła się na scenie w czarnym komplecie.

Doda i Mandaryna Instagram/Dodaqueen

Ich wspólnym zdjęciem z sylwestrowej zabawy pochwaliła się także Mandaryna, która na swoim Instagramie zamieściła także starą okładkę "Gali". Wokalistka zdjęcia okrasiła wymownym wpisem:

Kilka lat upłynęło... to fakt. Ja również dziękuję Dodzie za przemiłe spotkanie po latach. Cieszę się, że przez te 15 lat znalazłam swoją drogę. Droga może być wyboista, ważne żeby była twoja. Dziękuje kochani za wszystkie miłe słowa.

Doda jak Brigitte Bardot. Fanka: Można było się obejść bez plastików, pompowanych ust. Gwiazda szybko i celnie odpowiedziała

Fani nie kryją zachwytu w komentarzach.

Jak to się mówi, kobiety jak wino!

Czas działa na korzyść w tym wypadku.

Kobiety petardy - piszą.

Trzeba przyznać, że obie wokalistki przeszły niesamowitą przemianę.