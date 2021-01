Od kilku dni do mediów docierają nowe nazwiska polskich gwiazd, które zaszczepiły się poza kolejnością. Póki co dowiedzieliśmy się, że zrobili to Radosław Pazura, Krystyna Janda, Michał Bajor, Andrzej Seweryn, Maria Seweryn, Wiktor Zborowski, Krzysztof Materna, Magda Umer czy Edward Miszczak. Wiele wskazuje na to, że ta lista powiększy się. Inne gwiazdy zdecydowały się skomentować decyzję Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zrobiła to Paulina Młynarska i nie zostawiła na zaszczepionych gwiazdach suchej nitki.

Paulina Młynarska komentuje kontrowersje wokół szczepienia artystów

Dziennikarka opublikowała na Facebooku post, w którym skomentowała ostatnie kontrowersje. Zaczęła wyliczać punkt po punkcie, jak akcja zachęcająca do szczepienia powinna zostać przeprowadzona.

Szczepionka gate. Moim zdaniem podpucha, bardzo udana, z punktu widzenia ciała ją inicjującego. Każdy tzw. celebryta/celebrytka (a tu mamy wielkie gwiazdy!) biorący/biorąca udział w jakiejkolwiek zakrojonej na dużą skalę akcji społecznej, czy reklamowej - nie ważne pro bono czy za hajs, posiada zapis wymiany mailowej z agencją PR, czy też fundacją albo z inną instytucją, która temat inicjuje. A tam opis, cele, media, hasztagi, czasem także referencje wizualne (np. podobne akcje z innych krajów), warunki oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku, a w przypadku działań angażujących własne ciało i zdrowie, zgodę na wykonanie danej procedury w ramach akcji. To są, cholera, poważne sprawy.

Na koniec dodała, że zaszczepione gwiazdy powinny udostępnić całą dokumentację tak ważnej akcji. Wiadomości oraz zdjęcia powinny być publiczne.

To są wielkie, bardzo zasłużone dla kultury nazwiska, a nie jakaś grupka influencerska z Instagrama. Tego się nie załatwia na gębę. Chciałabym, żeby artyści i inne ważne osoby, które są w to niefajne zdarzenie zaangażowane, upubliczniły dokumenty i maile, jeśli je mają. I żeby pokazały te zdjęcia, hasztagi - całą akcję. Tak bym chciała, żeby Polska wyleczyła się z tego mentalu cielęcinki spod lady. Ech.

Internauci uważają, że takie działania mogą jeszcze bardziej skłócić obywateli.

Zanosi się na to, że rok 2021 będzie jeszcze gorszy od poprzedniego, kampania podziałów, podsycania nienawiści trwa w najlepsze, szczepionka, która ma być "lekiem na całe zło" jest teraz jakimś szatańskim narzędziem do podjudzania ludzi.

Dziwnym trafem wszyscy zaszczepieni z tzw. "gorszego sortu" otwarcie krytykujący rząd. Czemu nie zaszczepili Martyniuka, Ogórek, czy Jakimowicza? Jedną szczepionką skłócili cały "gorszy sort". Wściekły tłum z widłami i pochodniami idzie po Jandę i już nie pamięta o przerżniętej kasie na maseczki bez atestu, nieistniejące respiratory od handlarza bronią, korespondencyjne wybory i przejmowanie banku. Proste, a "genialne" jak i wypuszczenie opozycji z podwyżkami dla posłów.

Gdyby były maile/umowy, to by zostały pokazane. Niestety, aktorzy dali się podpuścić. Szkoda. To mądrzy ludzi, a dali się podejść jak dzieci.

Czekamy na rozwój wydarzeń w tej sprawie.