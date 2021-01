Radosław Pazura też zaszczepiony poza kolejką. Jego brat jest twarzą kampanii promującej szczepienia

Szczepienia na COVID-19 zaczęły się w Polsce 27 grudnia. W pierwszej kolejności szczepionki mieli dostać pracownicy ochrony zdrowia, jednak 31 grudnia Warszawski Uniwersytet Medyczny podał, że otrzymał od Agencji Rezerw Materiałowych 450 dodatkowych dawek szczepień. Te niezależnie od puli przeznaczonych dla tzw. pacjentów "zero" musiały być wykorzystane do końca roku. WUM poinformował przy tym, że z owej dodatkowej puli zaszczepiono 300 pracowników szpitali WUM oraz grupę 150 osób obejmującą rodziny pracowników, pacjentów będących pod opieką szpitali i placówek WUM.

Na liście znalazło się też 18 osób ze świata kultury i sztuki. Dotychczas do mediów dotarły informacje, że dawki specyfiku przyjęli Leszek Miller, Edward Miszczak, Krystyna Janda, Andrzej Seweryn, Maria Seweryn, Michał Bajor, Wiktor Zborowski, Magda Umer. Teraz lista się wydłuża i nadal nie jest w pełni znana. Okazuje się bowiem, że poza kolejką zaszczepił się również Radosław Pazura.

Radosław Pazura zaszczepiony

Informację o tym, że Radosław Pazura zaszczepił się na COVID-19 jako pierwszy podał portal Polsat News. Co więcej, w rozmowie z dziennikarzem portalu Radosław Pazura potwierdził, że jest już po szczepieniu. Aktor zaszczepił się w szpitalu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Co ciekawe brat aktora - Cezary Pazura - jest ambasadorem kampanii #SzczepimySię, której celem jest zachęcenie Polaków do przyjmowania szczepionek (sondaż dowodzi, że aż dwie trzecie Polaków nie zgadza się na to, by szczepienia na COVID-19 były obowiązkowe). W związku z tym w sieci pojawiły się plotki, że aktor "Psów" również już dostał szczepionkę. Doniesieniom tym zaprzeczyła jego żona Edyta Pazura, która jest też menadżerką aktora.

