Królowa Elżbieta nie pozwoliła Harry'emu złożyć wieńca. "Albo pełnisz obowiązki, albo nie"

W listopadzie informowaliśmy, że książę Harry nie dostał pozwolenia na złożenie wieńca pod pomnikiem w Dniu Pamięci, który jest jednym z najważniejszych świąt w Wielkiej Brytanii. Książę miałby tego dnia reprezentować brytyjską rodzinę królewską, jednak okazało się, że to królowa Elżbieta była temu najbardziej przeciwna.

Królowa Elżbieta zabroniła Harry'emu złożyć wieniec?

Książę Harry zwrócił się do Pałacu Buckingham z prośbą o ustanowienie go reprezentantem rodziny królewskiej w Dniu Pamięci przypadającym na 11 listopada. Do jego obowiązku należałoby wówczas złożenie pamiątkowego wieńca pod pomnikiem, jednak książę nie dostał takiej zgody z pałacu. Okazało się, że to nie dworzanie odmówili mu tego przywileju, jak podawało wówczas "The Times", a sama królowa Elżbieta II. Co prawda Brytyjczyk pojawił się z Meghan Markle u boku na cmentarzu, ale nie w swoim kraju na oficjalnej uroczystości, gdzie była prawie cała jego rodzina, a w Los Angeles w Kalifornii. Teraz na światło dzienne wyszły nowe fakty. Babcia Harry'ego miała być bardzo stanowcza w tej sprawie.

Zastanowienie się nad tą kwestią nie zajęło jej dłużej niż dwie sekundy - twierdzi "Daily Mail".

Książę Harry sam podjął pod koniec 2019 roku decyzję o rezygnacji z królewskich obowiązków. Dlatego nie może być tak, że teraz jednak niektóre z nich będzie wypełniał, innych zaś nie. Mimo że królowa rozumie jego zaangażowanie związane z tym, że sam był w wojsku i Dzień Pamięci to dla niego ważne święto, to jednak fakt, że odszedł z dworu nie pozwala mu na aktywność na tym polu. I nie przewiduje w tej kwestii wyjątków.

Królowa jest przekonana, że nie można wybierać sobie aktywności i przywilejów, jeśli chodzi o monarchię. Albo pełni te obowiązki, albo nie - czytamy.

Spodziewaliście się, że to królowa Elżbieta może być najbardziej przeciwna działaniom wnuka?

