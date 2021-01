Media obiegła smutna informacja. Nie żyje jedna z "dziewczyn Bonda", Tanya Roberts. Zagrała w czternastej części przygód Agenta 007 "Zabójczy widok" jako Stacey Sutton. Film pochodzi z 1985 roku, główną rolę po raz ostatni wcielił się Roger Moore. Oprócz tego pojawiła się w takich serialach m.in. "Różowe lata siedemdziesiąte" czy "Aniołki Charliego". Miała 65 lat.

REKLAMA

Tanya Roberts nie żyje

Aktorka, producentka filmowa i modelka straciła przytomność w Wigilię. Stało się to po jej powrocie ze spaceru z psem. Trafiła do szpitala, została podłączona do respiratora. Według doniesień jej stan się w ogóle nie poprawiał. Zmarła 3 stycznia, o czym poinformował jej agent Mike Pingel:

Jestem zdruzgotany. Była błyskotliwa i piękna. Czuję, jakby ktoś zabrał nam światło. Była najsłodszą osobą, jaką kiedykolwiek poznałem. Miała ogromne serce - mówił w rozmowie z czasopismem "Hollywood Reporter".

Jak na razie nie wiadomo, co było przyczyną śmierci. Przedstawiciel aktorki wyklucza związek z koronawirusem. W ostatnich dniach Roberts czuła się bardzo dobrze, nie narzekała na żadne dolegliwości. Była także w stałym kontakcie z fanami. Nie wiadomo więc, co się dokładnie stało i dlaczego straciła przytomność.

Marek Pawłowski - Krzykacz ze "Złomowisko PL" - nie żyje. "Człowiek o dobrym sercu"

Choć Tanya Roberts na stałe zapisała się w historii kina jako "dziewczyna Bonda", to ta rola nie należała do najbardziej udanych. Krytycy uznali, że to właśnie do niej powinna trafić Złota Malina w kategorii "najgorsza aktorka". Roberts zakończyła karierę w 2006 roku. Wtedy zmarł jej mąż, Barry Roberts. Przez kilka lat chorował na zapalenie mózgu.

"Jeden z dziesięciu". Nie żyje legendarny gracz. Znana jest przyczyna śmierci