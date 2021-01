Robert Górski 7 września 2019 roku poślubił dziennikarkę Monikę Sobień, z którą ma córkę Malinę. W tym wyjątkowym dniu miał miejsce również chrzest dziewczynki, która urodziła się kilka miesięcy wcześniej. Zanim jednak kabareciarz ustatkował się na dobre, przeżył kilka poważnych relacji. Wśród nich była ta z graficzką Katarzyną Osipowicz, z którą Górski ma syna Antoniego. Parę lat później poznał producentkę programów kabaretowych, Beatę Harasimowicz. Nie do końca wiadomo, co łączyło tę dwójkę, ponieważ swoje prywatne życie trzymali z dala od blasku fleszy. Teraz okazuje się, że mieli całkowicie różne wyobrażenia co do swojego "związku".

Robert Górski uważa, że nigdy nie był w związku z Beatą Harasimowicz. Nasłał na nią prawników

31 grudnia Robert Górski pochwalił się, że jeden z tygodników opublikował sprostowanie do artykułu "Robert Górski i Beata Harasimowicz. Koniec wojny?", który dotyczył jego prywatnego życia. Kabareciarz jasno podkreślił, że nigdy nie był w związku z producentką.

Stanowczo wskazuję, iż nigdy nie byłem w związku z Harasimowicz i nie odszedłem od niej. W związku z tym nie są prawdziwe twierdzenia, jako bym zostawił B. Harasimowicz po 10 latach wspólnego życia.

Robert Górski instagram/robert.gorski.official

3 stycznia na instagramowym profilu Beaty Harasimowicz pojawiło się oświadczenie przygotowane przez Kancelarię Mamiński & Partners, w którym możemy przeczytać, że kobieta czuje się ofiarą nagonki medialnej. Napisała wprost, że Górski miał być jej partnerem.

W odniesieniu do histerycznych publikacji mego byłego partnera Roberta Górskiego publikujemy oświadczenie naszej kancelarii prawnej.

Oświadczenie Beaty Harasimowicz instagram/harasimowicz.39

Tego samego dnia pojawiło się kolejne oświadczenie. Tym razem opublikował je Górski, który ponownie podkreślił, że nigdy nie był w związku z Harasimowicz i zdecydował się na "podjęcie kroków prawnych przeciwko pani Beacie Harasimowicz". Całość oświadczenia przeczytacie w poniższym poście.

Drodzy Państwo, chroniąc dobra osobiste moje i mojej rodziny, to jest moje ostatnie pozasądowe stanowisko w tej sprawie. (...) W związku z powyższym ja, Robert Górski, pragnę oświadczyć, iż: Nie byłem w związku z Panią Beatą Harasimowicz, jednak takie informacje podawała ona mediom i w przestrzeni publicznej, co zdementowałem. Nigdy nie publikowałem żadnych informacji na temat życia prywatnego Pani Beaty Harasimowicz, a jedynie zażądałem publikacji sprostowania nieprawdziwych informacji, dotyczących mojego życia prywatnego, podawanych przez tygodnik “Na żywo”. Do dnia 3 stycznia 2021 r. nie planowałem podejmować przeciwko Pani Beacie Harasimowicz żadnych kroków prawnych, a wyłącznie planowałem podjąć działania przeciwko mediom, które publikowały nieprawdziwe informacje dotyczące mojego życia prywatnego.

Myślicie, że Górski i Harasimowicz spotkają się w sądzie?