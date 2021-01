Dorota Gardias pozuje z córką do selfie w windzie. Hania stylizuje się jak mama. "Zaczyna się podbieranie ubrań"

Dorota Gardias zadebiutowała w polskich mediach już dobre kilkanaście lat temu, jednak to posada pogodynki TVN zagwarantowała jej popularność i sympatię widzów, którą sama zainteresowana cieszy się nieprzerwanie do dziś. Prezenterka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, jednak niezbyt często pokazuje tam zdjęcia córki, czy też swojego partnera. Tym razem zrobiła wyjątek, co ucieszyło jej obserwatorów.

Dorota Gardias wspomina swój występ w "Tańcu z Gwiazdami". Pokazała zdjęcie sprzed lat

Dorota Gardias pozuje z córką

Dorota Gardias w 2013 roku przywitała na świecie swoje pierwsze dziecko - córkę Hannę. Od tamtej pory to właśnie opieka nad dzieckiem zajmuje jej większość czasu. Mimo że prezenterka stroni od nadmiernego pokazywania życia prywatnego w mediach, to zdarza jej się od czasu do czasu pokazać się publicznie w towarzystwie córki. W przeciwieństwie do innych gwiazd nie ukrywa twarzy dziecka. Tym razem pochwaliła się wspólnym selfie z Hanią, z windy. Córka pogodynki jest podobnie ubrana do mamy i jak się okazuje, podbiera od niej ubrania z szafy.

O oł. Zaczyna się podbieranie ubrań od mamy. #francuzeczka #mood #styleoftheday #look #mum #doughter #love - czytamy pod zdjęciem.

Internauci są pod wrażeniem stylizacji obu pań, o czym dają znać w komentarzach.

No berecik pierwsza klasa. Mam taki sam.

No dziewczyny, super styl.

Ślicznie wyglądacie - piszą pod zdjęciem.

Wam też tak się podoba?

