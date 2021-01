Grała policjantkę w "W11". Jak dziś wygląda i czym zajmuje się Joanna Czechowska? Jej zdjęcia z siłowni robią wrażenie

Serial "W11 - Wydział Śledczy" był emitowany na antenie TVN od 2004 do 2014 roku i cieszył się sporą popularnością. Grali w nim prawdziwi policjanci, którzy w każdym odcinku rozwiązywali kolejne kryminalne zagadki. Po zakończeniu emisji show o większości występujących w nim funkcjonariuszach niewiele mówiło się w mediach. Ostatnio przypomniał jednak o sobie Sebastian Wątroba. Teraz postanowiliśmy sprawdzić, co słychać u jego serialowej partnerki - Joanny Czechowskiej.

Joanna Czechowska z "W11 - Wydział Śledczy". Co słychać u pięknej policjantki?

Udział w "W11 - Wydział Śledczy" był dla Joanny Czechowskiej debiutem. Nadkomisarz występowała jeszcze później gościnnie w serialu "Sędzia Anna Maria Wesołowska", ale na tym kończy się jej medialna kariera. Nie wiadomo, z jakiego powodu Czechowska odeszła z "W11" (ostatni raz pojawiła się w odcinku 1331.), ale wygląda na to, że wyszło jej to na dobre. 49-latka skupiła się na pracy w policji. Dziś prowadzi szkolenia z przeciwdziałaniem dopalaczom i cyberprzemocy. Te adresowane są do nauczycieli, uczniów i rodziców. W 2010 roku została mamą i powitała wówczas na świecie córkę Patrycję.

Joanna Czechowska na Instagramie

Joanna Czechowska od jakiegoś czasu jest aktywna na Instagramie, gdzie chętnie publikuje swoje prywatne zdjęcia. Widać na nich, że policjantka niemal wcale nie zmieniła się od czasów serialu. Może pochwalić się fantastyczną sylwetką, która jest efektem ciężkich i wymagających treningów na siłowni.

Widać też, że Czechowska jest miłośniczką roślin i zwierząt, a zwłaszcza kotów. Na jej instagramowych zdjęciach (te zobaczycie w naszej galerii, w górnej części artykułu) pojawiają się dwa urocze mruczki.