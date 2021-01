Justyna Steczkowska pokazała niepublikowane dotąd zdjęcie z początków kariery. Fani: Wypiękniałaś

Justyna Steczkowska w 2021 roku obchodzi dwadzieścia pięć lat aktywności zawodowej. Zdecydowała się wrócić pamięcią do początków kariery - przy okazji podzieliła się zdjęciem z tego czasu.

Justyna Steczkowska obchodzi 25 lat na scenie

Justyna Steczkowska to utalentowana polska piosenkarka, znana przede wszystkim ze swojego ogromnego talentu wokalnego - ma aż czterooktawową skalę głosu. Już jako nastolatka zajmowała się muzyką - była członkinią kilku zespołów i uczęszczała do szkoły muzycznej, kontynuowała również studia w tym kierunku. Jednak jej kariera nabrała tempa ponad dwadzieścia lat temu, gdy wzięła udział w "Szansie na sukces". Późniejsze sukcesy w licznych konkursach, występy na festiwalach i wreszcie wydanie płyty były przepustką do wielkiej kariery. Teraz Justyna zdecydowała się na wspomnienie lat młodości i swoich początków w branży.

Kochani, początkiem Nowego Roku wzięło mnie trochę na wspomnienia. W końcu to 25-lecie mojej pracy, przesunięte o rok z wiadomych powodów. Znalazłam stare zdjęcie, które chyba nigdy nie było tutaj publikowane, zrobione przez Adama Krzykwę ze Stalowej Woli. To właśnie on zrobił pierwszą profesjonalną sesję zdjęciową w moim życiu. Niestety już nie żyje, ale pozostawił po sobie mnóstwo wspaniałych zdjęć. Był prawdziwym pasjonatem swojej pracy. Bardzo się zmieniłam? - zapytała fanów.

Fani nie ukrywali, że Justyna nie zmieniła się aż tak bardzo. Spora część uważała, że wokalistka równie świetnie co dziś wyglądała na "mrocznym" zdjęciu sprzed lat.

Pasuje Ci ten mrok i czerń - napisała Ada Fijał.

Nic się nie zmieniałaś Jus. Kochana jesteś jak wino, im starsza tym piękniejsza.

Tylko wypiękniałaś Justynko.

Jak dla mnie wcale się nie zmieniłaś, tylko rzęsy Ci zgęstniały i ciut urosły - komplementowali internauci.

Obecnie Steczkowska może się poszczycić działalnością w kilku innych dziedzinach. Wystąpiła w kilku filmach (m.in. "Justyna", "Jak poślubić milionera" czy "Bilboard"), serialach ("Zaklęta", "Niania") czy spektaklach teatralnych ("Sen nocy letniej", "Pasja"). Sprawdziła się też w roli jurorki w muzycznych programach telewizyjnych. Mogliśmy ją oglądać w "The Voice of Poland" czy "Jak oni śpiewają".

