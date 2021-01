Maffashion pokazała zdjęcie, na którym była na początkowym etapie ciąży. Dotychczas blogerka rzadko dzieliła się z fanami ujęciami z tego okresu swojego życia, niemal do samego końca nie zdradzała, że spodziewa się dziecka.

Maffashion pokazała ciążową fotkę

Julia Maffashion Kuczyńska zdecydowała się wziąć udział w popularnej zabawie na Instagramie. Chodzi o to, by na życzenie fanów publikować zdjęcia z różnych chwil ze swojego życia. Tym razem fani poprosili ją o ujęcie z pierwszych tygodni ciąży. Inflencerka odpowiedziała na wyzwanie, jednak pokazała jedynie miniaturę fotografii. Widać na niej, jak Maff pozuje w koronkowym body. Wszystko wskazuje na to, że nie są to zupełnie początki, bo prezentuje całkiem spory brzuch.

Mam sporo zdjęć. Ale raczej większość zostanie jako prywatna pamiątka.

Dodała też, że jest szansa, że kiedyś pokaże nieco więcej, ale w tym momencie raczej nie zamierza tego robić.

Może kiedyś coś jeszcze przemycę. To był piękny czas - odpowiedziała przy okazji Julka.

Warto przypomnieć, że Kuczyńska bardzo chroniła swojej prywatności i nie informowała mediów o tym, że jest w ciąży. W październiku 2019 roku rozstała się z chłopakiem - Czarkiem Jóźwikiem. Z kolei już we wrześniu 2020 roku Maffashion powiadomiła o narodzinach syna, którego ojcem jest jej obecny partner Sebastian Fabijański. Fani dowiedzieli się o tym dopiero na kilka dni przed porodem, dlatego wszystkie ujęcia, które powstały w tamtym czasie, dopiero teraz mają okazję ujrzeć światło dzienne.

