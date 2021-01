Tuż po świętach, bo 27 grudnia, w Polsce rozpoczęła się akcja szczepień przeciwko COVID-19. Zgodnie z harmonogramem na "etapie zero" szczepić się mieli przede wszystkim lekarze, ale także pracownicy służby zdrowia. Tak się jednak nie stało. W czwartek Warszawski Uniwersytet Medyczny poinformował, że nadprogramowe 450 dawek szczepionek, które otrzymał od Agencji Rezerw Materiałowych, zostało podanych pracownikom szpitali WUM, rodzinom pracowników, pacjentom ich szpitali, ale także 18 znanym postaciom kultury i sztuki oraz polityki. W ostatnich dniach skorzystali z tej szczepionki między innymi: Andrzej Seweryn, Maria Seweryn, Krystyna Janda, Magda Umer, Leszek Miller, Krzysztof Materna, Edward Miszczak, a także Wiktor Zborowski, który tłumaczył w rozmowie z TVN24, jak doszło do jego zaszczepienia poza kolejnością:

REKLAMA

Zadzwoniła do mnie Krysia Janda i powiedziała, że jest w kontakcie z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i chcą seniorów z teatrów Kryśki zaszczepić przeciwko COVID-19, w terminie: druga połowa stycznia. I zapytała, czy ja się na to zgadzam. Ja powiedziałem, że oczywiście - zaczyna.

Nagle okazało się, że doszło do "zmiany planów" i wtedy aktor dostał kolejną wiadomość - tym razem już z teatru, o możliwym przyspieszeniu terminu szczepień:

I nagle 29 grudnia dostaję wiadomość z koordynacji z teatru, czy mogę się szczepić jutro, bo jest taka sytuacja, że ileś tam set dawek szczepionki jest - która w ciągu dwóch dni traci swoją przydatność, termin ważności - i chcą to wykorzystać, i czy możemy się zaszczepić. Powiedziałem, że możemy. Zapytali: A czy możesz zostać ambasadorem czy twarzą akcji propagowania tych szczepionek? No jasne. Powiedziałem, że oczywiście i tak to się stało. Następnego dnia przyszedłem, zaszczepiłem się i tyle. Niestety, z dobrej, mądrej zdawałoby się akcji wyszedł taki koszmar. Mieliśmy w mediach społecznościowych to ogłaszać, opatrzone jakimś hasztagiem, ale chyba już z tej akcji nic nie będzie, bo promocja sama ruszyła w najrozmaitszych kierunkach. Trochę jestem tym wszystkim przybity i nie czuję się komfortowo, niezbyt dobrze się w tym czuję - skomentował aktor.

Warto zaznaczyć, że w Narodowym Programie Szczepień zawarte jest zastrzeżenie, które zezwala na zaszczepienie osoby z innej grupy, ale tylko w "przypadku dostępności szczepionek ponad zainteresowanie, ze szczepienia będą mogły korzystać osoby z kolejnych grup". Nie ma jednak informacji, czy tak faktycznie było.

CZYTAJ TEŻ: Premier o szczepieniach poza kolejnością. "To dawka, której może zabraknąć najbardziej potrzebującym"

Wiktor Zborowski zaszczepił się poza kolejnością. Zofia Zborowska broni ojca: Znam go

Niestety, tłumaczenia Wiktora Zborowskiego na nic się nie zdały. Internauci są wściekli, mówią wprost, że doszło do nadużycia:

Dlaczego ja mam czekać do połowy stycznia, a oni są szczepieni od ręki? Dlaczego oni, a nie ja? - pytają w komentarzach.

Zobacz wideo Zofia Zborowska wściekła się za pytanie internautki o planowanie macierzyństwa. "Ku**a mać ludzie myślcie"

Poza pytaniami retorycznymi pojawia się również hejt. To z jego powodu córka Wiktora Zborowskiego, Zofia, zdecydowała się zamknąć swój otwarty dotąd profil dla nowych obserwatorów. Po wybuchu "afery szczepionkowej" na jej profilu pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których internauci atakowali ją i jej rodzinę. Zosia udostępniła te wpisy na InstaStories:

Zośka Zborowska już konto ustawiła jako prywatne... Pewnie przez niewygodne pytanie o ojczulka. Jedna wielka śmietanka sumienia narodu.

Zosia zawsze tak mówiła o równości. No, właśnie to wychodzi...

Mocna obłuda wali od tej laski. Widać rodzinne... - czytamy.

Aktorka w końcu nie wytrzymała. Odpowiedziała na przytyki obserwatora i dała do zrozumienia, że nie jest odpowiedzialna za to, co robi jej ojciec:

Tak, ustawiłam konto prywatne, bo nagle zaczęli wchodzić na nie ludzie, żeby w sposób obrzydliwy pisać o mnie i mojej rodzinie. Tak samo na profil mojej mamy. Mój ojciec na swoim profilu na Facebooku napisał wszystko, co miał do powiedzenia w tej kwestii. Chcesz, to wejdź, przeczytaj, wypowiedz się, a nie pluj jadem na członków rodziny. Jeśli ja kimś gardzę, nie zgadzam się z kimś, albo na kimś się zawiodłam, to mówię to tej osobie w twarz lub piszę do niej. A nie wyzywam jej dzieci i żonę.

Odpowiedź Zborowskiej nie usatysfakcjonowała internautki, która dalej brnęła w dyskusję:

Chodzi mi o ten dysonans. Obserwowałam Waszą rodzinę na Instagramie przez lata, w wielu kwestiach wyrażacie się mocno jednoznacznie po jednej ze stron. A w takiej kwestii jakoś te ideały równości, solidarności i dobrego smaku szlag trafia - napisała w odpowiedzi.

Zofia Zborowska tym razem postanowiła stanąć w obronie ojca:

Ja Ci powiem jedno. Znam mojego starego od 33 lat. I nie jest to człowiek, który kłamie i robi coś za plecami. I ja mu wierzę, i będę go bronić, bo nigdy nie dał mi zwątpić w to, że jest honorowym człowiekiem. Wierzę w jego wersję. Wy nie musicie i macie do tego absolutne prawo. Tak samo jak ja mam prawo chronić siebie przez hejtem i zamknąć konto. Bo chyba o to w Twoim pierwszym komentarzu na mój temat się rozchodzi. Pozdrawiam - czytamy w kolejnym komentarzu.

Obserwatorka wciąż nie dawała za wygraną:

Nawet w imię miłości warto zachować dozę obiektywizmu w spojrzeniu na tę sytuację i odbiór jej przez tych, którzy "hejtują". Dziś wszystko podciąga się pod hejt, a na co niektórych nie można się po prostu wku*wić. A co wku*wia? Że w tym kraju nie ma żadnego honoru.

I po tym komentarzu na odpowiedź Zosi nie trzeba było długo czekać:

Ok, czyli podciągnęłam sobie komentarz "Ty głupia pi*do, życzę tobie i twojej rodzinie wszystkiego co najgorsze" pod hejt. Może faktycznie jestem przewrażliwiona. Rozumiem, że Ty jako osoba publiczna, która mierzy się z hejtem codziennie, masz większe doświadczenie w tej kwestii. Nie będę się zatem wymądrzać. Myślę, że wyjaśniłyśmy już sobie wszystko, także nie ma co ciągnąć tego tematu. Życzę powodzenia oraz abyś nigdy w swoim życiu nie musiała w imię miłości zachowywać swojego obiektywizmu.

Pojawiły się już żądania ujawnienia całej listy zaszczepionych poza kolejnością. Jak myślicie, kto jeszcze się na niej znalazł?

ZOBACZ TEŻ: Znani aktorzy zaszczepili się poza kolejnością. "Miała być mądra akcja, a wyszło koszmarnie"