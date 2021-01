Aleksandra Mikołajczyk z "Na Wspólnej" w święta ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Już kilka dni później pokazała zdjęcie córeczki.

Aleksandra Mikołajczyk z "Na Wspólnej" urodziła

Aleksandra Mikołajczyk urodziła córkę. Aktorka przez cały okres oczekiwania na narodziny dziecka nie informowała o tym, że jest w ciąży. Trzeba przyznać, że bardzo starannie dbała o to, by wieść nie wyszła na jaw. Posty na jej profilu pojawiały się bardzo nieregularnie, a nawet jeśli, to zazwyczaj zdjęcia były robione w taki sposób, by nie było widać całej sylwetki. Nosiła też większe sukienki, które nie pozwalały dostrzec, że już wkrótce urodzi.

Dopiero w Wigilię opublikowała ujęcie w stroju Mikołajki. Mogliśmy wtedy zobaczyć, że jest w zaawansowanej ciąży. Już niemal kilka dni później, dokładnie w Nowy Rok pokazała fotografię z domu, gdzie w kocu widać zawiniętą dziewczynkę. Przy okazji zdradziła imię córki.

Oto i ona - nasza ukochana Marysia! Życzymy Wam wszystkiego najlepszego na cały 2021 rok! Niech będzie on - pomimo trudnych momentów - pełen miłości i szczęścia - podpisała zdjęcie Mikołajczyk.

Aleksandra Mikołajczyk - czym się zajmuje?

Aleksandra Mikołajczyk jest absolwentką Wydziału Aktorskiego w Łodzi. Poza tym spełnia się w roli prezenterki. Miała swój udział w tworzeniu programu "Rytm miasta" na antenie TVN Warszawa. Obecnie widzowie mogą ją kojarzyć za sprawą udziału w znanych, polskich serialach telewizyjnych, m.in. "Pierwszej miłości", "Barwach szczęścia" czy "Na wspólnej".

Gratulujemy urodzenia córki!

