Katarzyna Cichopek na zdjęciu z dziećmi i Marcinem Hakielem w górach. Adaś ma oczy po tacie

Katarzyna Cichopek od ponad dwóch dekad wciela się w rolę Kingi Zduńskiej w "M jak miłość". Gwiazda na tej jednej serialowej roli zbudowała całą karierę i dzięki niej zyskała sympatię widzów. Z czasem zaczęła udzielać się jako prezenterka (w latach 2007-2009 prowadziła pięć edycji "Jak Oni Śpiewają?"), by we wrześniu minionego roku zostać gospodynią "Pytania na śniadanie". Cichopek zaczęła więc pojawiać się w mediach coraz częściej i otworzyła się przed fanami w sieci. Z chęcią publikuje zdjęcia z dziećmi. To nowe, wykonane w górach jest całkiem urocze.

Katarzyna Cichopek pozuje z rodziną na tle polskich gór

O dziwo, Katarzyna Cichopek jako główną nowa twarz Telewizji Publicznej nie została zaangażowana jako prowadząca "Sylwestra Marzeń". Wolny czas spędziła więc z rodziną w Zakopanem. 2 stycznia pochwaliła się rodzinnym zdjęciem wykonanym podczas wyjazdu. Nie da się ukryć, że jedenastoletni Adam odziedziczył czy po tacie. Obok panów pozuje również siedmioletnia Helenka.

Nowy rok, nowe wyzwania i postanowienia. Jakie są Wasze? - dopytywała internautów.

Katarzyna Cichopek spędza sylwestra w Zakopanem. Internautom się to nie spodobało

Pod fotografią pojawiło się wiele komentarzy. Internauci składali aktorce noworoczne życzenia i odpowiadali na zadane przez nią w opisie pytanie.

Znaleźć czas dla siebie.

Myślę, że zdrowia i pozytywne myślenie będzie kluczowe.

Więcej czasu dla rodziny, więcej wypoczynku, więcej sportu. Pozdrawiam!

Postanawiam nie postanawiać.

Myślicie, że dzieci Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela również zapragną robić karierę w show-biznesie?

