Anna Dereszowska wita Nowy Rok w kostiumie kąpielowym na Zanzibarze. "Twoje zgrabne nogi"

Anna Dereszowska zalicza się do grona gwiazd, które ostatnie chwile starego roku spędziły w tropikach. Aktorka przemierzyła aż ponad dziesięć tysięcy kilometrów, by znaleźć się nad Oceanem Indyjskim i w blasku słońca wkroczyć w Nowy Rok na Zanzibarze. Co ciekawe, podróż ta nie jest ponoć związana z odpoczynkiem, tylko z pracą. Pomimo tego gwiazda ma chwilę na to, by napawać się rajskimi widokami. Zapozowała na plaży w białym stroju kąpielowym, a efektami wakacyjnej sesji pochwaliła się w mediach społecznościowych.

Anna Dereszowska pozuje z partnerem i dywaguje na temat kryzysu

Anna Dereszowska wita Nowy Rok na plaży

Anna Dereszowska ewidentnie kocha swoją pracę, o czym zapewnia również na Instagramie. Kilka dni temu opublikowała na profilu post, w którym zrelacjonowała wielogodzinną podróż służbową do Tanzanii.

10 288,8 km, 14 godzin i 120 stron „Powrotu z bambuko” i prawie dwa odcinki serialu „Chirurgiczne cięcie” - tyle zajęła mi ostatnia podróż do pracy. Kto zgadnie, gdzie mnie wywiało? - pytała zaczepnie, dodając hashtag #lovemyjob.

Aktorka rozwiała wszelkie wątpliwości internautów i chwilę później zdradziła, że celem podróży jest słoneczny Zanzibar. To właśnie tam spędziła sylwestrową noc. Wakacyjna aura skłoniła ją do tego, by pochwalić się w sieci noworocznym zdjęciem wprost z piaszczystej plaży. Widoki robią wrażenie, ale niektórzy internauci zwrócili również uwagę na figurę gwiazdy.

Cudowne krajobrazy!

Piękna figura i Twoje zgrabne nogi - czytamy w komentarzach.

Anna Dereszowska zdobyła się na podsumowanie 2020 roku. W mediach społecznościowych podzieliła się swoimi spostrzeżeniami i oczekiwaniami na kolejne miesiące.

Wkraczam w ten rok z otwartym sercem i umysłem. Z nadzieją na lepszy, normalniejszy, pełen życzliwości, uśmiechu, miłości i zdrowia czas. Tutejsze słońce napełnia mnie szczęściem, a wspaniali ludzie, których poznałam i na każdym kroku poznaję, pozwalają mi wierzyć, że Nowy Rok przyniesie moc pozytywnych zmian!

Aktorka przesłała internautom wirtualne, noworoczne uściski, do których my również się dołączamy.