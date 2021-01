Nowy Rok Anny Lewandowskiej nie mógł rozpocząć się inaczej. Przez ostatnie miesiące z dumą podziwiała piłkarskie osiągnięcia męża, dlatego sama również konsekwentnie dąży do realizacji sportowych celów. Sylwester i święta nie są dla niej wymówką od ćwiczeń, a wręcz przeciwnie - Anna do swojego pierwszego w styczniu treningu zaangażowała także małą Klarę. Córka Lewandowskich świetnie radzi sobie na macie, co można zobaczyć na udostępnionym w sieci filmiku.

Noworoczny trening Lewandowskich

Niektórym trudno wyobrazić sobie jakąkolwiek większą aktywność fizyczną tuż po sylwestrowej nocy. Anna Lewandowska podjęła jednak to wyzwanie i namawia do niego również swoich fanów. Razem z Klarą dzielnie przywitała Nowy Rok energicznymi podskokami i wymachami nóg w pozycji deski. Trening mamy i córki zakończył się soczystym buziakiem.

Żona Roberta Lewandowskiego nie po raz pierwszy chwali się sportowym zacięciem córki, jednak to nagranie zrobiło na internautach szczególne wrażenie. Trzylatka z dużym wdziękiem naśladuje rodzicielkę podczas intensywnych ćwiczeń, a wiele popularnych koleżanek Anny z show-biznesowej branży zapowiedziało, że to właśnie Klara motywuje je do dbania o swoją formę.

Następny trening robię z Klarą. Sorry, Ann - zażartowała Katarzyna Zielińska.

Podziwiam za te skoki dzisiaj! - napisała Agata Rubik.

W komentarzach nie zabrakło deklaracji internautów, którzy zapewnili, że podejmują noworoczne treningowe wyzwanie Anny Lewandowskiej. Cóż, w końcu styczeń od dawna słynął z największej liczby zakupionych karnetów na siłownię. Też zamierzacie ćwiczyć?