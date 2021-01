Izabella Scorupco to jedna z polskich aktorek, którym udało się odnieść sukces w Hollywood. Światową sławę przyniosła jej rola dziewczyny Bonda w filmie "GoldenEye" z 1995 roku. Aktorka na co dzień mieszka w Szwecji, a w 1997 urodziła córkę Julię, która jest owocem małżeństwa aktorki z Mariuszem Czerkawskim. Dziewczyna w tym roku skończyła 23 lata i jest bardzo podobna do swojej sławnej mamy.

Julia Scorupco urodę odziedziczyła po mamie. Tak wygląda dziś córka Izabelli Scorupco

Scorupco bardzo aktywnie prowadzi swój instagramowy profil, który obserwuje już ponad 119 tysięcy internautów. Aktorka uwielbia chwalić się swoim życiem rodzinnym i chętnie pokazuje zdjęcia swojego trzeciego męża, Karla Rosengrena oraz fotografie syna Jacoba Martina z drugiego małżeństwa. Na jej profilu nie brakuje też polskich akcentów. 50-latka otwarcie wspierała krajowe protesty społeczności LGBT i krytykuje prezydenturę Andrzeja Dudy.

Zobacz wideo Izabella Scorupco tańczy na własnym weselu

Izabella Scorupco pokazała, jak świętowała sylwestra. Fani oniemieli z zachwytu

Filmowa dziewczyna Bonda nie zapomniała także pożegnać starego roku instagramowym zdjęciem. Na sylwestrowej fotografii miała na sobie półprzezroczystą kreację z dekoltem V-neck, do której dobrała szpilki rzymianki. Aktorka z podniesioną nogą i zalotnym spojrzeniem popijała szampana z kieliszka:

Do widzenia 2020, spi****laj i nigdy nie wracaj! Szczęśliwego Nowego Roku wszystkim! - napisała przy fotografii.

Internauci byli zachwyceni zdjęciem Scorupco. Zachwycili się jej urodą i długimi nogami:

Z pewnością rozjaśnisz nasze życie! Kocham te buty.

Jesteś najpiękniejszą osobą, jaką znam.

Jest pani najpiękniejsza Polką, bez dwóch zdań.

Och te nogi. Kocham.

Izabella Scorupco pokazała zdjęcia ze ślubu. Zwróciła się do bliskich

A Wam podoba się w sylwestrowym wydaniu?