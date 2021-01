Premier Mateusz Morawiecki razem z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim od kilkunastu dni apelowali o niewychodzenie z domów w sylwestra. Dobrze wiedzieć, że premier dostosował się do własnych próśb - na oficjalnym koncie Mateusza Morawieckiego na Facebooku pojawiły się zdjęcia z domowego sylwestra.

Mateusz Morawiecki w sylwestra bawi się z żoną i dziećmi

Mateusz Morawiecki pokazał się na Facebooku jako bardzo rodzinna osoba. Sylwestrowy - imprezowy - wieczór spędził w domu w towarzystwie najbliższych: żony Iwony oraz dwójki z czworga dzieci: Ignacym i Magdaleną.

Nie obyło się bez noworocznych życzeń. Czego życzy nam i wam premier Morawiecki, zwracający się do nas wszystkich per "kochani"?

Pomimo wszystkich trudności, które przyniósł nam miniony rok, wierzę, że nadchodzący 2021 będzie po prostu lepszy. Lepszy pod każdym względem. Życzę Wam dużo zdrowia i siły. Miłości w Rodzinie i wśród bliskich. Radości i ciepła. Szczęśliwego Nowego Roku!

Pod życzeniami nie zabrakło równie życzliwych komentarzy, wśród których znajdziemy pytania o wyższe podatki w 2021 roku czy o sylwestra TVP, na którego potrzeby zmieniano w ostatniej chwili rozporządzenia rządowe.

Żona Mateusza Morawieckiego i dzieci

Iwona Morawiecka jest związana z Mateuszem Morawieckim od czasu studiów - to wtedy się poznali i po obronie pracy magisterskiej wzięli ślub. Doczekali się w sumie czworga dzieci. Aleksandra i Jeremiasz są już dorośli, ale młodsi - Ignacy i Magdalena - wciąż pozostają pod opieką rodziców i to właśnie ich widzimy na rodzinnym zdjęciu premiera. Niewiele wiadomo o życiu prywatnym w domu premiera - nieszczególnie chwali się on tym w mediach. Wiadomo, że jego żona skupia się głównie na wychowaniu dzieci, zajmuje się też wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami.

Najstarsze dzieci studiują. Aleksandra jest studentką Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Studiuje tam finanse i zarządzanie oraz finanse i zarządzanie ze specjalizacją marketing. Jeremiasz studiuje w Londynie stosunki międzynarodowe.