Matylda Damięcka krytykuje strzelanie w sylwestra wymowną grafiką. Internauci: Wyluzuj trochę

Matylda Damięcka od jakiegoś czasu prowadzi instagramowy profil, na którym publikuje stworzone przez siebie grafiki. Aktorka rysunkami dobitnie komentuje sprawy społeczno-polityczne. Swoimi rysunkami odniosła się między innymi do wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji czy skomentowała wybór Kingi Dudy na doradcę prezydenta. Tym razem wstawiła dwa wymowne posty nawiązujące do sylwestra i początku roku 2021. Grafiki nie wszystkim przypadły do gustu.

Matylda Damięcka krytykuje strzelanie w sylwestra wymowną grafiką. Nie wszyscy internauci się z nią zgadzają

Z okazji nowego roku Matylda Damięcka wrzuciła na swój instagramowy profil dwie grafiki. Na pierwszej z nich widzimy napis "2021", a ostatnia cyfra stylizowana jest na zapaloną świeczkę. Cień pozostałych cyfr układa się w napis "SOS". Obrazek bez wątpienia nawiązuje do sytuacji związanej z pandemią koronawirusa.

Druga grafika to komentarz do zwyczaju strzelania fajerwerkami w noc sylwestrową. Aktywiści i osoby troszczące się o los zwierząt podkreślają, że hałas wystrzeliwanych fajerwerków płoszy zwierzęta, wywołuje u nich ogromny stres, a nawet może doprowadzić do ich śmierci. Damięcka narysowała petardę włożoną w pośladki, nad którą napisała:

Te petardy to sobie możecie wsadzić w ogon!

Pod postem pojawiły się komentarze przeciwników i zwolenników strzelania w sylwestra:

Wyluzuj trochę, bo ileż można tylko negatywne posty czytać?

Oj już bez przesady.

Do wszystkich, którym brakuje empatii dla zwierząt: osoby z padaczką też mają ciężko. Nagłe i donośne dźwięki mogą spowodować napady. Może znajdziecie empatię dla nich.

A jeśli nie dla zwierząt, bo przecież ludzie są podobno ważniejsi - to właśnie dla ludzi, tych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, fobiami, traumami, starszych, hiperwrażliwych.

Zgadzam się całkowicie. Moje koty są przerażone.

Trzeba przyznać, że grafiki udostępniane przez Damięcką doskonale obrazują problemy, z jakimi zmaga się polskie społeczeństwo.