Jarosław Bieniuk, jak wiele innych osób w Polsce, musiał zostać w sylwestra w swoich czterech ścianach. Wyjątkową noc spędził jednak nie sam, a w towarzystwie ukochanej. Zdjęciem podzielił się na Instagramie.

Jarosław Bieniuk i Zuzanna Pactwa wspólnie spędzili sylwestra

Jarosław Bieniuk i Zuzanna Pactwa są parą już prawie pół roku. Nie powinno nikogo dziwić, że zdecydowali się razem też powitać nowy, 2021 rok. Dostosowali się do panujących w kraju obostrzeń i nie wyszli imprezować nigdzie do większej grupy. Świętowali w domu, pod choinką, w dość swobodnych stylizacjach. Jednak klimat panował iście imprezowy.

Jarosław Bieniuk i Zuzanna Pactwa bawią się w sylwestra Fot. Jarosław Bieniuk - Instagram

Wspólne zdjęcia pary co jakiś czas pojawiają się na ich InstaStories. Połączyła ich bez wątpienia miłość do jazdy konnej - Zuzanna w swoich mediach społecznościowych często pokazuje, że to właśnie na końskim grzbiecie spędza wolny czas, zaś Jarosław Bieniuk niekiedy jej w tym towarzyszy.

Wybranka byłego piłkarza jest modelką mieszkającą w Stanach Zjednoczonych. Ma też własną markę odzieżową, tworzoną w duchu slow fashion. O związku Zuzanny Pactwy i Jarosława Bieniuka mówi się od września, kiedy parę na ulicy przyłapali paparazzi. Ich zdjęcia potwierdziły krążące od pewnego czasu plotki, że Jarosław Bieniuk ma nową partnerkę i nie jest nią Martyna Gliwińska, która niedawno urodziła jego dziecko.

Jak widać, związek z modelką rozwija się i trwa, zdaje się też naprawdę poważny. Nie pozostaje nam nic innego, jak trzymać za nich kciuki, żeby 2021 rok był dla nich szczęśliwy.

